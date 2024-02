Na futsalowych boiskach

* Stomil Olsztyn - Ekosport Białystok 10:1 (5:0)

1:0 - Fidurska (5), 2:0 - Wawrzeniak (11), 3:0, 4:0, 5:0 - Kowalczyk (16, 17, 18), 6:0 - Milewska (25), 7:0 - Kowalczyk (32), 8:0 - Wawrzeniak (32), 8:1 - Dulewicz (36), 9:1, 10:1 - Szczepkowska (37, 39)

STOMIL: Czasnojć - Milewska, Fidurska, Kowalczyk, Szczepkowska, Prusik, Wawrzeniak, Bączek, Kowalczyk, Furgała, Brakoniecka

* Stomil Olsztyn - Włókniarz Białystok 10:5 (5:3)

1:0 - Milewska (3), 2:0 - Szczepkowska (4), 2:1 - Szóstka (9), 3:1 - Bączek (13), 3:2, 3:3 - Hryniewiecka (14, 15), 4:3, 5:3 - Szczepkowska (16, 20), 6:3, 7:3 - Milewska (21, 24), 8:3 - Z. Kowalczyk (25), 8:4 - Kachnowicz (28), 8:5 - Ostasiewicz (39), 9:5 - Z. Kowalczyk (39), 10:5 - Fidurska (40)

STOMIL: Czasnojć - Fidurska, Z. Kowalczyk, Milewska, Szczepkowska, Bączek, Brakoniecka, Farelnik, W. Kowalczyk, Mroczkowska,Prusik,Wawrzeniak

* AZS UWM High Heels Olsztyn - Ekosport Białystok 7:1 (4:0)

1:0 - A. Cwalińska (6), 2:0 - Klonowska (12), 3:0, 4:0 - A. Cwalińska (14, 15), 4:1 - Hajda (28), 5:1 - Klonowska (29), 6:1 - Siwicka (31), 7:1 - Kojadyńska (36)

AZS UWM: Wasilewska - O. Cwalińska, Klonowska, Matłosz, Łapińska, Bogacka, Szymańska, Siwicka, Kojadyńska, Łobocka, Nowakowska, A. Cwalińska

Piłkarki Stomilu wygrały dwa mecze, a kolejne zwycięstwo odniosła także ekipa AZS UWM, dzięki czemu oba olsztyńskie zespoły zakończyły ligę na dwóch czołowych miejscach.

- Bramek powinniśmy strzelić zdecydowanie więcej - przyznała Aleksandra Kojadyńska, grająca trenerka AZS UWM. - Inna sprawa, że dziewczynom z Ekosportu nie można odmówić walki do końca. To młody zespół, ale naprawdę widać, że waleczny. Choć w lidze nie idzie im za dobrze, fajnie, że nie odpuszczają żadnej piłki. Dla nas ten mecz był testem przed Akademickimi Mistrzostwami Polski. Mamy pewne miejsce w barażach, więc ten mecz można było potraktować luźno, żeby przetestować różne rozwiązania.

Ostatnie ligowe spotkanie AZS UWM High Heels Olsztyn rozegra dopiero na początku marca. “Szpilki” zmierzą się wtedy na wyjeździe z Fortami Piątnica. Natomiast już w najbliższy weekend (23-25.02) studentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powalczą w finałowym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski. W fazie grupowej trafiły na gospodynie turnieju z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnikę Wrocławską oraz Akademię Tarnowską. - Jeżeli spotkania grupowe pójdą nam dobrze, to mam nadzieję, że do Olsztyna wrócimy z medalem - dodaje Kojadyńska. Przypomnijmy, że w marcu „Szpilki” powalczą w barażu o awans do Ekstraligi.

* Inny wynik: Helios Białystok - Forty Piątnica 6:1.

I LIGA

1. AZS UWM 25 59:20

2. Stomil* 22 55:29

3. Helios 18 42:29

4. Włókniarz 12 36:38

5. Forty 6 38:56

6. Ekosport* 0 18:76

* mecz więcej

* 22. kolejka męskiej Ekstraklasy: Eurobus Przemyśl - Constract Lubawa 1:6 (Zańko 9 - Lemos 8, 13, Silva 19, 34, Kriezel 20, Grubalski 30), Red Dragons Pniewy - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 5:2 (2:1), Sośnica Gliwice - Dreman Opole Komprachcice 1:11 (0:3), Legia Warszawa - Widzew Łódź 3:1 (1:1), Rekord Bielsko-Biała - Clearex Chorzów 10:2 (4:0), Jagiellonia Białystok - AZS UW Wilanów 2:4 (2:0), FC Toruń - Futsal Leszno 0:9 (0:5).



EKSTRAKLASA

1. Rekord 58 108:32

2. Constract 57 146:42

3. Piast* 56 100:30

4. Leszno 42 113:66

5. Dreman 42 97:55

6. Bochnia* 41 93:69

7. Widzew 33 80:78

8. Legia* 31 70:67

-------------------------------

9. AZS UW 27 49:82

10. Red Dragons 27 68:77

11. Przemyśl* 22 65:95

12. Kamienica 21 77:92

13. Toruń 20 54:99

14. Jagiellonia 10 50:120

15. Clearex 9 59:143

16. Sośnica 4 27:109

* mecz mniej