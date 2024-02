Czwarty bieg nad Jeziorem Długim

BIEGI\\\ Nad olsztyńskim Jeziorem Długim odbył się bieg CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden. Były to czwarte - przedostatnie - zawody sezonu 2023/24. Do mety biegu głównego (5 km) dotarło 278 osób, a wygrali Adam Ochnik i Izabela Parszczyńska.

Sytuacja w klasyfikacji generalnej jest już częściowo jasna - wśród kobiet najlepszą biegaczką edycji została (nieobecna tym razem) Sviatlana Sanko. Natomiast w męskiej rywalizacji zwycięzcę generalki poznamy dopiero w marcu.

Zawody CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden odbywają się w 10 lokalizacjach, w formule cyklu Grand Prix, a to oznacza, że aby otrzymać pamiątkowy medal i zostać sklasyfikowanym trzeba biegać regularnie i ukończyć co najmniej trzy biegi w trakcie edycji. Sezon 2023/24 trwa w Olsztynie od 7 października i zakończy się 16 marca.

W sobotnim biegu zwyciężył Adam Ochnik (16.36), który wygrał również w październiku, drugie miejsce zajął Wiktor Kujawa (16.48), a trzeci był Krzysztof Bartoś (16.50).

W kobiecej rywalizacji jako pierwsza do mety dotarła Izabela Parszczyńska (18.49), drugie miejsce zajęła Monika Jacyszyn (19.51), a trzecia była Sylwia Wasilewska (20.02).



- Warunki były cudowne, bo ciepło, bez deszczu i wiatru, ale na trasie sporo błota - przyznała na mecie Izabela Parszczyńska.

- Starałam się utrzymać równe tempo i swoją przewagę od początku do mety. Za tydzień startuję w półmaratonie w Wiązownej, mam w planach również start za miesiąc w ostatnim biegu sezonu CITY TRAIL w Olsztynie by być jak najwyżej w generalce.

W zawodach CITY TRAIL Junior pobiegło 139 młodych sportowców, natomiast piąte i zarazem ostatnie zawody sezonu w Olsztynie są zaplanowane na 16 marca. Tego dnia wszyscy uczestnicy cyklu, którzy ukończą co najmniej trzy biegi, będą mogli odebrać pamiątkowy medal. Wręczenie nagród odbędzie się z kolei na oddzielnym - również marcowym wydarzeniu (podczas którego będzie można także odebrać pamiątkowe medale).

WYNIKI

* Kobiety: 1. IZABELA PARSZCZYŃSKA (Wilkasy, TEAM PARSZCZYŃSKICH) - 18.49; 2. MONIKA JACYSZYN (Olsztyn, LEKKOATLETYKA DLA NAJMŁODSZYCH) - 19.51; 3. SYLWIA WASILEWSKA (Gołdap, OBORNICKI KLUB LEKKOATLETYCZNY) - 20.02; 4. LIDIA KOŁOMAŃSKA (Dywity, URWIS BIEGA) - 20.33; 5. ALEKSANDRA ADAMCZYK (Wrzesina, PSZCZÓŁKOWSKI TEAM) - 20.39.

* Mężczyźni: 1. ADAM OCHNIK (Kawki, AZS UWM OLSZTYN/KAWIARNIA ŁOMOT KAWKI) - 16.36; 2. WIKTOR KUJAWA (Olsztyn, AZS UWM OLSZTYN) - 16.48; 3. KRZYSZTOF BARTOŚ (Warszawa) - 16.50; 4. SZYMON SAWICKI (Olsztyn, KUROPATWA TEAM) - 16.57; 5. DAMIAN BŁAUT (Ostróda, RUN GOKU TEAM) - 17.14