Resovia zablokowana w Uranii

* Indykpol AZS Olsztyn - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (25:21, 18:25, 26:24, 25:20)



Zapowiadając sobotni mecz, napisaliśmy, że Resovia przyjedzie do Olsztyna podrażniona odpadnięciem z Pucharu Polski, no to teraz wyjedzie z Olsztyna jeszcze bardziej podrażniona, bowiem w starciu z Indykpolem AZS ugrała tylko jednego seta.

Olsztynianie zagrali koncertowo - szczególnie imponowali mocną zagrywką i szczelnym blokiem, o który co chwila goście się rozbijali. A że przyjęcie też nie było najgorsze, a w ataku Karlitzek z kolegami mylili się dość rzadko, w efekcie gospodarze jak najbardziej zasłużenie zainkasowali trzy punkty.