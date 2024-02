Disc Golf, czyli kosz zamiast dołka

- Disc golf to sport, który polega na rzucaniu dyskami do metalowych koszy. Należy trafić do nich w jak najmniejszej liczbie rzutów. Zamiast piłeczki i kija, jak w klasycznym golfie, mamy dyski, a zamiast dołka jest kosz - tłumaczy Adam Świderski z Disc Golf Olsztyn, a Arkadiusz Rosiński dodaje: - W tamtym roku prowadziliśmy wiele otwartych warsztatów i różnych spotkań, no i zainteresowanie było dość spore, często pytano, jak można do nas dołączyć.

Miłośnicy tej dyscypliny nie czekali długo, bo 3 lutego, czyli tuż po ukończeniu Pola do Disc Golfa na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wystartowały oficjalne rozgrywki. Zimowa Liga Disc Golfa do stolicy regionu ściągnęła także gości z południa Polski i znad morza. W pierwszej kolejce było 40 uczestników - m.in. z Olsztyna, Warszawy i Trójmiasta, a jeden z zawodników specjalnie przyjechał z Gliwic, by poznać olsztyńskie pole, które jest zlokalizowane na górce kortowskiej oraz za Wydziałem Humanistycznym (w stronę weterynarii). Co ciekawe pole jest otwarte całą dobę. Niektóre kosze są oświetlone, więc nawet w nocy można ćwiczyć tam krótsze rzuty. - Wystarczy mieć dysk, by spróbować sobie porzucać. Pole jest oznaczone, a poza tym w dwóch miejscach jest jego mapka - zachęca Adam Świderski. - Warto jednak skontaktować się z nami, bo bywamy tam często i chętnie wyjaśnimy zasady tej gry.

Zanim powstało pole w Kortowie, miłośnicy Disc Golfa grywali w parku Kusocińskiego, obok Zatoki Miłej i na Stadionie Leśnym (a raczej na smutnych pozostałościach po tym przepięknym przed laty obiekcie).

- Staraliśmy się wykorzystać każdą dogodną do gry wolną przestrzeń - przyznaje Arkadiusz Rosiński. - Ale gdy znaleźliśmy informację o Budżecie Akademickim, wtedy postanowiliśmy zgłosić projekt budowy pola do Disc Golfa. Potem przeprowadziliśmy kampanię promocyjną wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, m.in. nagraliśmy krótki film informacyjny. No i udało się, bo nasz projekt pewnie zwyciężył.

- Warto wyjaśnić, że Disc Golf jest rekreacją naprawdę dla wszystkich. I tych małych, i tych dużych - zachęca Adam Świderski. - Można przyjść z całą rodziną i się świetnie bawić. Bez wątpienia jest to bardzo interesująca forma spędzenia wolnego czasu, która nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku fizycznego, bo jest to taki - można powiedzieć - rekreacyjny spacer.

* Terminy Zimowej Ligi Disc Golfa: 24.02, 9.03, 23.03, 6.04 (finał)