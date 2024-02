Olsztyn coraz bliżej Ekstraklasy

* English Perfect KS AZS UWM Olsztyn - Agro-Sieć Chełmno 8:2

Punkty dla AZS: Ślifirczyk - 2,5, Pęk - 1,5, Wenwen 3, Wrzosek 1



* English Perfect KS AZS UWM Olsztyn - ZKS Zielona Góra 7:3

Punkty dla AZS: Pęk - 2,5, Ślifirczyk - 1,5, Wenwen - 2, Wrzosek 1

- Te dwa zwycięstwa bardzo cieszą. Dążymy do naszego celu, którym jest Ekstraklasa. Jeszcze kilka meczów nam zostało, a później będę te najważniejsze, czyli baraże z grupą południową - mówi kapitan zespołu Katarzyna Ślifirczyk. Olsztynianki zagrają z zespołem, który na południu zajmie drugie miejsce (obecnie jest to Bronowianka Kraków). - Wszystkie gramy równo i walczymy o każdą piłkę. Fajnie, że udaje się wygrywać. To na pewno buduje nasz team! Jesteśmy silne. Michał (Ogrodniczak - red.) zbudował fajny zespół, więc myślę, że możemy awansować.

Potwierdza to druga trenerka AZS Joanna Ryba: - Naszym celem jest awans. Powoli do tego dążymy. Drużyna jest dość zróżnicowana, ale mamy zbilansowany skład. Jest w nim i 11-letnia Monika Pawłowska, i doświadczona Katarzyna Ślifirczyk, która na ostatnim Grand Prix Polski zajęła trzecie miejsce.

W sobotę o godz. 14 w hali sportowej przy ul. Oleckiej 3 (Warmińsko Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej) AZS UWM English Perfect podejmie Wamet Dobry Wiązar Dąbcze.

I LIGA KOBIET

1. AZS UWM* 26 102:28

2. Dojlidy I* 14 68:62

---------------------------------

3. Chełmno 13 59:61

4. Zielona Góra* 12 65:65

5. Dąbcze 12 58:62

6. Gdańsk 11 57:63

7. Luzino** 10 48:62

---------------------------------

8. Manekin 9 48:72

9. Dojlidy II 8 53:67

---------------------------------

10. Luboń 7 52:68

* mecz więcej ** mecz mniej

>>> W męskiej grupie północnej I ligi w Toruniu doszło do meczu na szczycie, niestety, Morliny wróciły do Ostródy na tarczy.

* 12. kolejka I ligi mężczyzn: Energa Manekin Toruń - Energa Morliny Ostróda 7:3, KTS Nowy Dwór Mazowiecki - ZKS Zielona Góra II 4:6, Top Solec Kujawski - Darz Bór Karnieszewice 5:5, Griffin's-Spin Szczecin - Proste Domy Gorzovia Gorzów Wlkp. 2:8, Dekorglass Działdowo II - Balta KS AZS AWFiS Gdańsk II 8:2.

I LIGA MĘŻCZYZN

1. Manekin 23 95:25

2. Morliny 19 90:30

---------------------------------

3. Dekorglass II* 19 78:52

4. Darz Bór 17 74:46

5. Zielona Góra II* 13 67:63

6. Gorzovia* 11 69:61

7. AZS AWFiS II 10 48:72

---------------------------------

8. Top* 7 42:88

9. Nowy Dwór 5 42:78

---------------------------------

10. Griffin's-Spin 0 15:105

* mecz więcej