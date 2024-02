SPORTOWIEC BEZ BARIER

CEZARY DYBIŃSKI

Bowling, OKS Warmia i Mazury

Niewidomi i słabowidzący zawodnicy Olsztyńskiego Klubu Sportowego Warmia i Mazury od wielu lat w swoich dyscyplinach należą do krajowej czołówki, jednak rok 2023 był wyjątkowy, szczególnie pod względem osiągnięć na arenie międzynarodowej. Duży wkład w te sukcesy miał Cezary Dybiński, specjalista od bowlingu.

I tak w maju olsztynianie wzięli udział w mistrzostwach Europy w Pradze, podczas których każdy z nich zdobył medal: złote - Mieczysław Kontrymowicz i Zofia Sarnacka, a srebrne - Stanisław Stopierzyński i Cezary Dybiński. - Można powiedzieć, że zdobyłem tylko srebro, bo organizatorzy w finale liczbę gier zmniejszyli z sześciu do trzech - wyjaśnia Cezary Dybiński. - W efekcie ograł mnie Fin, za co jednak zrewanżowałem mu się w Birmingham, gdzie zdobyłem brąz, a on był czwarty.

We wspomnianym Birmingham odbyły się IBSA World Games, multidyscyplinarne mistrzostwa sportów nieolimpijskich dla osób niewidomych i słabowidzących z całego świata. Ostatecznie z Anglii Zofia Sarnacka, Cezary Dybiński, Mieczysław Kontrymowicz i Stanisław Stopierzyński przywieźli do Olsztyna aż 12 medali.

- W Anglii wywalczyłem brąz indywidualnie i dwa srebra w parach - przypomina pan Cezary. - Dzięki czemu zdobyłem jeszcze brąz w końcowej klasyfikacji imprezy oraz kwalifikację na tegoroczne mistrzostwa świata w Kolumbii lub w Australii. Jeśli dojdą do skutku, bo taki wyjazd to jednak olbrzymie koszty.

Tym samym bilans sportowców OKS Warmia i Mazury na arenach międzynarodowych w 2023 roku zamknął się bilansem 6 złotych, 10 srebrny i 10 brązowych medali, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu!

To jednak nie koniec ubiegłorocznych sukcesów, bo na imprezach rangi mistrzostw Polski niewidomi i słabowidzących sportowcy z Olsztyna zdobyli 44 medale: 5 w bowlingu (m.in. złoto Cezarego Dybińskiego), 5 w brydżu, 3 w kręglach klasycznych, 11 w kolarstwie tandemowym, 3 w lekkiej atletyce, 3 w szachach, 13 w strzelectwie i 1 w nordic walking. - Wygrałem mistrzostwa Polski, chociaż o pierwszej w nocy byłem jeszcze w szpitalu, a siedem godzin później rozpoczął się finał - dodaje pan Cezary, który w Opolu zachorował na zapalenie oskrzeli. - Mimo to jakoś udało mi się wygrać, ale po powrocie do Olsztyna dwa tygodnie musiałem spędzić w łóżku - kończy olsztynianin, który po raz trzeci został Sportowcem bez Barier (wcześniej wygrywał w 2017 i 2020 roku).

* Czołówka głosowania: 1. Cezary Dybiński (bowling, OKS Warmia i Mazury), 2. Marcin Liszcz (judo, Atak Elbląg), 3. Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta), 4. Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn), 5. Cezary Król (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta).