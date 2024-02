BIEGACZ ROKU

ROMAN CHODARA

Runners Team Kętrzyn

Na 2023 rok biegacz z Kętrzyna miał jasno sprecyzowany plan startów. Zaczął w marcu od halowych mistrzostw Polski mastersów w Toruniu, gdzie był trzeci na 1500 i 3000 metrów (rok wcześniej na tych dystansach wywalczył srebro i brąz). Potem były mistrzostwa świata, jednak już bez medali, bo rywale okazali się zbyt silni. - Ale i tak się cieszę, ponieważ w końcu zadebiutowałem na tej imprezie - przyznaje 70-letni Roman Chodara. - A przecież nawet już Pierre de Coubertin mówił, że najważniejszy jest udział. Start w mistrzostwach świata był dla mnie olbrzymim przeżyciem, bo w zawodach tej rangi jeszcze nie brałem udziału.

Kolejnym celem pana Romana było zdobycie Królewskiej Triady Biegowej 2023. No i zdobył ją, zaliczając kolejno trzy imprezy: Cracovia Maraton (23 kwietnia), Bieg Trzech Kopców (24 września) i Cracovia Półmaraton Królewski (8 października).

Natomiast w Łodzi w mistrzostwach kraju mastersów biegacz z Kętrzyna zdobył srebrny medal na 10 000 m i brąz na 200 m. - Poza tym wziąłem udział w mistrzostwach Polski w maratonie i półmaratonie - wylicza Roman Chodara, który tym samym ma na koncie już 14 zaliczonych maratonów.

Co ciekawe pierwszy z nich zaliczył dopiero po sześćdziesiątce!

Oczywiście pan Roman nie zapomniał o imprezach organizowanych w naszym województwie. I tak w Półmaratonie Ślimaka na trasie Górowo Iławeckie - Lidzbark Warmiński zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 65-69 lat, poza tym był trzeci w klasyfikacji generalnej kategorii wiekowej 60+ olsztyńskiego cyklu City Trail. Na najniższym stopniu podium w tej samej kategorii wiekowej zakończy także Nocny Bieg z Kopernikiem w Lidzbarku Warmińskim, a w Kętrzyńskiej Trójce Niepodległościowej wywalczył pierwsze miejsce.

- Lata lecą, a z moim zdrowiem jest super - stwierdza pan Roman, który w ciągu tygodnia trenuje we wtorki, czwartki i soboty, za każdym razem przebiegając minimum dziesięć kilometrów. - Bo poniżej dychy to nie warto nawet z domu wychodzić - dodaje ze śmiechem Biegacz 2023 Roku. - Poza tym zacząłem chodzić na crossfit, by wzmocnić uda, które trochę dokuczają mi podczas maratonów.

W tym roku Roman Chodara planuje wziąć udział w halowych mistrzostwach Polski i Europy, w mistrzostwach Europy w maratonie (gospodarzem tych imprez będzie Toruń), a kolejne starty to m.in. Maraton Dębno i festiwal biegowy w Gdyni.

* Czołówka głosowania: Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn), 2. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn), 3. Janusz Kosowski (AKM Olsztyn), 4. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity), 5. Dawid Osicki (Katalpa Lubawa), Sebastian Kubicki (Kuropatwa Team, Olsztyn)16 głosów





Redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej” oraz „Dziennika Elbląskiego” Maciej Matera i Roman Chodara

Fot. Zbigniew Woźniak