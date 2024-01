Brąz olsztyńskiej szablistki

SZERMIERKA\\\ W Olsztynie odbyły się mistrzostwa Polski juniorów w szabli. Do stolicy Warmii i Mazur przyjechało 114 szablistów, by w Warmińsko-Mazurskim Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej walczyć o tytuł mistrza i mistrzyni Polski.

Najlepiej z olsztyńskich zawodników spisała się Aniela Kozłowska, stając na najniższym stopniu podium. - Radość miesza się z goryczą, bo niewiele zabrakło, żebym znalazła się w finale turnieju - wyznaje Aniela. - Zabrakło nieco szczęścia i lepszej analizy ostatnich akcji przez sędziów. Ale taki jest sport, a w przypadku walk szablą arbitrzy mają przestrzeń do własnej interpretacji tego, co się zdarzyło na planszy. Mimo tego cieszę się z brązowego medalu. Zawsze dla sportowca podium mistrzostw kraju jest ważnym osiągnięciem - komentuje olsztyńska szablistka.

- Aniela świetnie prezentowała się na tym turnieju. Pokazała cały wachlarz swoich możliwości, poprzez świetne natarcia i piękne akcje w obronie - ocenia trener Adam Sęczek.

- Ciężko pracuje, jest zaangażowana w treningi, czego efekty widać podczas walk. Jestem przekonany, że jest już gotowa na odnoszenie największych sukcesów na arenie międzynarodowej. Musi tylko dać sobie mentalnie prawo do wygrywania.

Pierwszego dnia mistrzostw odbył się turniej indywidualny, w którym wystartowali zawodnicy Hajduczka: Aniela Kozłowska, Karolina Mejun, Elżbieta Mejłun, Julia Mikulska-Bąk, Antonina Dobies, Krzysztof Dowgierd, Paweł Zastawny, Łukasz Kowalczyk, Oskar Kusak, Alan Krych i Samuel Myśliwiec. Do półfinału dotarła tylko Aniela Kozłowska, na ćwierćfinale swój występ zakończył natomiast Paweł Zastawny.

Aniela w drodze do półfinału pokonała kolejno: 15:4 Lenę Witkowską (Grodziski Klub Szermierczy), 15:12 Maję Konecką (AZS Poznań) i 15:10 Kalinę Kordel (Zagłębiowski Klub Szermierczy). W półfinale po niezwykle emocjonującej i wyrównanej walce uległa 14:15 Zuzannie Poradzie (TMS Zagłębie Sosnowiec), zajmując trzecie miejsce.

Z kolei Paweł Zastawny w pierwszym starciu wygrał 15:14 z Antonim Flaszakiem (AZS Poznań), w kolejnej 15:13 z Mikołajem Fiedorowiczem (UKS Szabla Brzoza), by w ćwierćfinale uznać wyższość 4:15 późniejszego mistrza Polski Benedykta Denkiewicza (Szabla Ząbki), zajmując ostatecznie szóste miejsce.

- To był dobry start. Mistrzostwa Polski są zawsze trudnym turniejem. Jest znacznie większe obciążenie psychiczne. Tym razem doszedł fakt, że startowaliśmy u siebie. Chciałoby się wypaść przed własną publiką jak najlepiej. To zwiększa wewnętrzną presję - komentuje Paweł Zastawny.

Podobnie uważa trener kadry wojewódzkiej szabli Mikołaj Grzegorek. - Nie wszyscy poradzili sobie z tą presją. Ponadto dla niektórych zawodników to trudny czas. Muszą ze względu na przygotowania do matury zrezygnować z części treningów. To też ma znaczenie. Najważniejsze, żeby każdy z nich wyciągnął odpowiednie wnioski na przyszłość - mówi Grzegorek.

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy. Team dziewcząt (Aniela Kozłowska, Elżbieta Mejłun, Karolina Mejłun, Julia Mikulska-Bąk) po zwycięstwie w ćwierćfinale 45:36 nad Szablą Ząbki, potem przegrał walkę o finał z ekipą TMS Zagłębie Sosnowiec. W pojedynku o trzecie miejsce olsztyńskie szablistki uległy 41:45 drużynie Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego, kończąc rywalizację na czwartym miejscu. Natomiast drużyna mężczyzn (Krzysztof Dowgierd, Paweł Zastawny, Oskar Kusak, Alan Krych) zajęła piąte miejsce.

Organizację mistrzostw Polski juniorów w szabli wsparli: prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako oraz urząd marszałkowski. Natomiast Hajduczka wspierają: Fundacja Orlen, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.