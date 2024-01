Coraz mniejsze szanse na ósemkę

* ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (-19, 20, -27, 23, 13)

INDYKPOL AZS: Tuaniga, Jakubiszak, Szerszeń, Sapiński, Karitzek, Souza, Hawryluk (libero) oraz Jankiewicz, Armoa, Majchrzak

MVP: Kaczmarek

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego wydawało się, że więcej atutów mimo wszystko miała ZAKSA, ale początek należał do olsztynian, którzy szybko odskoczyli na cztery punkty (9:5), a po asie Karlitzka przewaga jeszcze wzrosła (16:11). Oba zespoły postawiły na mocną zagrywkę, jednak goście nie tylko utrzymywali bezpieczną przewagę, ale jeszcze ją powiększyli (23:15) po autowym ataku Takvama, asie Szerszenia i udanej kontrze Karlitzka! W końcówce ZAKSA zdołała zmniejszyć stratę, ale set ostatecznie padł łupem Indykpolu AZS.



Co ciekawe statystycznie ZAKSA zaprezentowała się całkiem nieźle, ale jak wiadomo są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, bezczelne kłamstwa i... statystyki.

W drugi set lepiej weszli kędzierzynianie (5:2), a chwilę później i po asie Smitha gospodarze wygrywali 11:7. A potem z olsztyńskiego punktu widzenia było jeszcze gorzej (13:7). W tej sytuacji trener Weber na rozegranie wprowadził Jankiewicza, lecz ZAKSY to nie zdeprymowało. Generalnie set był podobny do poprzedniego, tylko zespoły zamieniły się rolami.

Po wyrównanym początku trzeciej partii (5:5) najpierw Kaczmarek zaatakował w aut, po czym Karlitzek dwukrotnie z zagrywki ustrzelił Bednorza, w efekcie Indykpol AZS odskoczył na trzy punkty (8:5). Po chwili trzema asami popisał się Souza i Indykpol prowadził 14:8!

Przy stanie 18:12 wydawało się, że jest już po secie, tymczasem ZAKSA zdobyła sześć punktów z rzędu i całą przewagę gości diabli wzięli. Gdyby złość mogła latać, to trener Weber oglądałby „wyczyny” swoich podopiecznych z wysokości trzeciego piętra.

Mimo to w końcówce olsztynianie mieli trzy piłki setowe, po czym przy czwartej Jakubiszak zablokował Bednorza. 2-1 w setach dla gości!

Poirytowani gospodarze czwartego seta zaczęli z impetem (3:0), a po nieporozumieniu Tuanigi z Jakubiszakiem ZAKSA wygrywała już 12:8. Przy stanie 19:15 gospodarze jednak stanęli i po asie Szerszenia było już tylko 19:18. Do remisu 20:20 udanym blokiem doprowadził Armoa, ale ostatnie słowo należało do ZAKSY.

Tie-breaka lepiej zaczęli olsztynianie (2:0), po czym stracili sześć punktów z rzędu. Jednak po kilku minutach i po kolejnym ataku Szerszenia był remis 10:10

Niestety, końcówka znowu należała do rywali...

* 18. kolejka: Skra Bełchatów - Stal Nysa 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:23), Jastrzębski Węgiel - Norwid Częstochowa 3:0 (25:20, 27:25, 25:19), Projekt Warszawa - Czarni Radom 3:0 (25:17, 25:12, 25:22), Trefl Gdańsk - Barkom Lwów 3:0 (25:17, 25:17, 25:18), LUK Lublin - Cuprum Lubin 3:2 (25:13, 16:25, 25:23, 17:25, 15:4), czwartek: Warta Zawiercie - Resovia Rzeszów, Ślepsk Suwałki - GKS Katowice.



PO 18 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 48 50:12

2. Projekt 44 47:16

3. Warta* 41 45:16

4. Resovia* 38 45:22

5. Trefl 35 39:24

6. LUK 31 41:33

7. Skra 27 36:35

8. ZAKSA 26 34:33

---------------------------------

9. Stal 25 32:37

10. Indykpol AZS 24 32:37

11. Ślepsk* 18 20:36

12. Barkom* 17 25:41

13. Częstochowa 17 24:44

14. Katowice* 14 20:41

15. Cuprum* 12 19:42

16. Czarni 6 11:51

* mecz mniej