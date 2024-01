W Dubaju prawie jak w raju

Olsztynianie w Dubaju w doskonałych warunkach trenują od poniedziałku, a nad Zatoką Perską zameldowali się w niedzielę wieczorem czasu miejscowego. Piłkarze Stomilu mają do dyspozycji bardzo dobre boisko naturalne, siłownię oraz dostęp do strefy odnowy. Aktualnie to jedyny polski klub, który na swoje miejsce na okres przygotowawczy wybrał Dubaj, bo większość zespołów z Ekstraklasy i I ligi poleciała do Turcji.

Ten nietypowy i zarazem bardzo atrakcyjny wyjazd to efekt współpracy Stomilu z nowym inwestorem. Cała eskapada jest finansowana z środków zewnętrznych i nie obciąża budżetu drugoligowca.

W innym przypadku Stomil pewnie nie pojechałby na żadne zgrupowanie, nawet w kraju, tylko trenowałby na olsztyńskich Dajtkach. W najbliższym czasie udziały w Stomilu ma przejąć polska spółka Stallion Football z siedzibą w Warszawie, której właścicielem jest Stallion Sports Academy zarejestrowana w Dubajskiej Radzie Sportu. Za obiema spółkami stoi Pakistańczyk Murtaza Nazir Ahmed. Nowy inwestor ma przejąć około 25 procent udziałów w Stomilu Olsztyn SA.

Sztab szkoleniowy przed wyjazdem bardzo mocno naciskał na to, żeby na miejscu rozegrać gry kontrolne, inaczej być może nie byłoby zgody na przygotowania w takiej formie. Udało się na szczęście zorganizować dwóch rywali. Z pierwszym Stomil zagrał w środę, a rywalem był Gulf United FC, czyli drużyna z dolnej części tabeli miejscowej I ligi (drugi poziom rozgrywkowy).

Kolejne spotkanie sparingowe w Dubaju Stomil rozegra w sobotę. Olsztynianie do Polski wrócą w poniedziałek wieczorem.