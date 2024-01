"Złotą" dziesiątkę poznamy w sobotę

Z kategoriami sms-owymi sprawa była prosta - wygrał ten, który 21 stycznia o północy miał najwięcej głosów. By zwycięzcy pozostali nieznani do 10 lutego, bo ich nazwiska ogłosimy dopiero na Balu Sportowca, cztery godziny przed zakończeniem aktualne wyniki głosowania zniknęły z naszej strony internetowej.

W tym momencie w poszczególnych kategoriach prowadzili:

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WOJEWÓDZTWA: Paweł Pszczółkowski (biegi, Pszczółkowski Team Olsztyn)

BIEGACZ ROKU: Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn)

KLUB ROKU: Jedynka KODO Morąg

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI: Lena Maruszak (jeździectwo, AZS UWM Olsztyn)

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC OLSZTYNA: Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC POWIATU OLSZTYŃSKIEGO: Mikołaj Kania (sporty walki, Egida Biskupiec)

PIŁKARZ ROKU: Jakub Banach (Constract Lubawa)

SPORTOWE WYDARZENIE ROKU: III lekkoatletyczny Memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie

SPORTOWIEC BEZ BARIER: Cezary Dybiński (kręgle klasyczne, bowling, OKS Warmia i Mazury)

SPORTOWY TALENT ROKU: Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz)

NAJPOPULARNIEJSZA STADNINA: SKJ Klonowa Korona w Zełwągach

NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA: Power Gym – Siłownia, Fitness Club Mrągowo

NAJPOPULARNIEJSZY INSTRUKTOR/TRENER PERSONALNY: Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn)

Tradycyjnie ostatnie godziny były bardzo emocjonujące, w efekcie doszło do sporych zmian, ale o tym, kto ostatecznie wygrał - jak już wspomnieliśmy - nasi czytelnicy dowiedzą się dopiero na Balu Sportowca. Oczywiście zwycięzcy już zostali poinformowani.

Natomiast wybór dziesięciu najpopularniejszych sportowców 2023 roku jest bardziej skomplikowany i jeszcze trwa. Na razie zakończyło się głosowania kuponowe i sms-owe, z których do drugiego etapu plebiscytu awansowały obie czołowe dwudziestki. Za pierwsze miejsce kandydat otrzymał 20 punktów, za drugie - 19, za trzecie - 18, i tak do miejsca 20., za które jest jeden punkt. Czyli gdyby jakiś sportowiec wygrał głosowanie kuponowe i sms-owe, w tej chwili miałby 40 punktów, od razu jednak wyjaśniamy, że tak się nie stało.

Efekt tych dwóch głosowań jest taki, że powstała krótsza lista, na której znalazło się tylko 32 kandydatów. I to właśnie z niej wybierają teraz członkowie plebiscytowej Kapituły, w skład której wchodzą m.in. byli znakomici sportowcy (Zbigniew Lubiejewski - siatkarski mistrz olimpijski z Montrealu, i Adam Seroczyński - brązowy medalista olimpijski z Sydney w kajakarstwie), przedstawiciele władz (prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, wojewoda Radosław Król, marszałek Marcin Kuchciński, dyrektor OSiR-u Jerzy Litwiński), nauki (rektor UWM dr hab. Jerzy Przyborowski), działacze sportowi (Leszek Dublaszewski i Andrzej Grudziński) oraz przedstawiciele „Gazety Olsztyńskiej” (redaktor naczelny Maciej Matera i kierownik działu sportowego Artur Dryhynycz).

Głosowanie Kapituły zakończy się w sobotę, więc dopiero wtedy poznamy ostateczne wyniki 63. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Oczywiście natychmiast poinformujemy o tym laureatów, by w swych planach uwzględnili udział w Balu Sportowca, który jak co roku odbędzie się w pięciogwiazdkowym hotelu Marina Club w podolsztyńskiej Sile.

Podczas balu poznamy także nazwiska Trenera, Sponsora i Działacza Roku, których wybiorą dziennikarze sportowi. Wybór Trenera Roku ma już długą historię, natomiast Sponsor i Działacz to taka nowa nasza świecka tradycja.