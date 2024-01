Polacy raczej nie mają szans

MŚ w lotach narciarskich są organizowane od 1972 roku. Ich pierwszym triumfatorem był Szwajcar Walter Steiner. Impreza odbywa się co dwa lata.

Po kwalifikacjach wyłanianych jest 40 uczestników konkursu. Po pierwszej serii dwudniowych zawodów odpada dziesięciu, pozostali rywalizują do końca w czterech seriach. Impreza kończy się konkursem drużynowym. Dzisiaj w Bad Mitterndorf odbędą się kwalifikacje, na piątek i sobotę zaplanowano rywalizację indywidualną, a na niedzielę drużynową.

W 2022 roku w Vikersund triumfował Lindvik. Srebro wywalczył Słoweniec Timi Zajc, a brąz Austriak Stefan Kraft. W zawodach drużynowych najlepsi byli Słoweńcy: Timi Zajc, Anze Lanisek oraz Domen i Peter Prevc. Za nimi uplasowali się Niemcy i Norwegowie.

Polacy w MŚ w lotach zdobyli dwa indywidualne medale. W 1979 roku Piotr Fijas był trzeci w Planicy, a w 2018 roku Stoch zajął drugie miejsce w Oberstdorfie, przegrywając jedynie z Norwegiem Danielem-Andre Tande. W sezonie 2017/18 Orzeł z Zębu był w wybitnej formie. W Pjongczangu zdobył złoty i brązowy medal olimpijski, wygrał Turniej Czterech Skoczni oraz drugi raz w karierze sięgnął po Kryształową Kulę. MŚ w lotach to jedyne zawody, których Stoch nie wygrał w swojej karierze.

Fin Matti Nykaenen był pierwszym skoczkiem, który przekroczył 190 metrów. 16 marca 1985 roku w Planicy osiągnął 191 m. Przez siedem lat rekord świata należał do Piotra Fijasa, który w 1987 roku na słoweńskim obiekcie skoczył 194 m. Dopiero po przebudowie obiektu jego wynik poprawił Austriak Martin Hoellwarth - 196 m. Jeszcze tego samego dnia na 203. metrze wylądował Fin Toni Nieminen.

Planica miejscem najdłuższego skoku była nieprzerwanie w latach 1985-2011. Wtedy zdetronizowała ją zmodernizowana norweska Vikersundbakken, na której ustanowiono sześć ostatnich rekordów. Obecnie od 18 marca 2017 roku należy do Austriaka Stefana Krafta i wynosi 253,5 m. W 2015 roku w Vikersund Rosjanin Dmitrij Wasiljew skoczył 254 m, ale nie ustał próby.

Od 2004 roku na zakończenie MŚ w lotach jest organizowany konkurs drużynowy. Polacy zdobyli do tej pory dwa brązowe medale. W 2018 roku w Oberstdorfie tej sztuki dokonali Żyła, Stoch, Kubacki i Stefan Hula, a dwa lata później powtórzyli ten sukces w Planicy, gdy Hulę zastąpił Andrzej Stękała.

Biało-czerwoni nie zachwycają formą w obecnym sezonie. Żyła, Kubacki, Stoch i Zniszczoł są w trzeciej dziesiątce generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Jeszcze ani razu nie znaleźli się w pierwszej dziesiątce indywidualnego konkursu. W niedzielę na zakończenie PolSKI Turnieju w Zakopanem Zniszczoł zajął 11. miejsce. W Pucharze Narodów Polacy zajmują szóstą pozycję i wyraźnie przegrywają z Austriakami, Niemcami, Słoweńcami, Norwegami i Japończykami.

Trudno oczekiwać, że biało-czerwoni w Bad Mitterndorf włączą się do walki o czołowe lokaty. Warto jednak wspomnieć, że wielu reprezentantów Polski ma imponujące rekordy życiowe w długości lotu. Żyła na skoczni Kulm w 2020 roku odniósł jedno z dwóch indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata. Skoczkowie pierwszy raz w tym sezonie będą rywalizować na mamucim obiekcie.

Głównym kandydatem do zwycięstwa w Bad Mitterndorf jest lider klasyfikacji generalnej PŚ - Stefan Kraft, który w tym sezonie wygrał siedem konkursów indywidualnych, w tym ostatni w Zakopanem. Austriak w swojej bogatej karierze już 109 razy stawał na podium indywidualnych zawodów PŚ, czym pobił rekord legendarnego Fina Janne Ahonena. Kraft ma dopiero 30 lat, więc wciąż może poprawiać to osiągnięcie.

Szansę na triumf ma również wicelider Pucharu Świata - Niemiec Andreas Wellinger oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi - tegoroczny triumfator Turnieju Czterech Skoczni. O czołowe lokaty mogą powalczyć też Słoweńcy: Lovro Kos oraz bracia Peter i Domen Prevc. Niestety, kontuzja wyeliminowała Anze Laniska.



Rozmiar skoczni Kulm w Bad Mitterndorf wynosi 235 metrów. Jej rekordzistą jest Peter Prevc, który w 2016 roku poszybował tu 244 m. Kulm jest jedną z czterech mamucich skoczni na świecie, gdzie często odbywają się zawody najwyższej rangi. Pozostałe są w słoweńskiej Planicy, norweskim Vikersund i niemieckim Oberstdorfie. Skocznia w czeskim Harrahovie popadła w ruinę. Ostatni raz MŚ w lotach zostały tam zorganizowane w 2014 roku.