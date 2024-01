Spore zmiany w Stomilankach

Podopieczne Dariusza Maleszewskiego po pierwszej rundzie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, więc wiosną muszą wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, jeżeli debiutancki sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej nie ma zakończyć się spadkiem do I ligi.

Olsztynianki w rundzie jesiennej zdobyły tylko cztery punkty. Sezon zaczęły od remisu z Śląskiem Wrocław, a w połowie rundy udało się im odnieść jedyne zwycięstwo. Przed własną publicznością wygrały 1:0 z Medykiem Konin. W efekcie do bezpiecznego miejsca w tabeli tracą sześć punktów.

Przeważnie po każdym meczu olsztyński szkoleniowiec podkreślał, że jego zespół nie gra źle, ale brakuje wykończenia pod bramką przeciwnika, z kolei błędy Stomilanek w obronie rywalki bezlitośnie wykorzystują. Dariusz Maleszewski nigdy oficjalnie tego nie przyznał, ale po ostatnich ruchach transferowych widać, że jesienią kompletnie zawiodły zagraniczne zawodniczki ściągnięte przed sezonem do Olsztyna. W efekcie Olsztyn już opuściły Maleah Milner, Fran Cupertino, Marta Vidal i Maria Contreras.

W ich miejsce pozyskano cztery nowe zawodniczki. Nową bramkarką została 17-letnia Ewa Sikora z Czarnych Sosnowiec. W seniorskim zespole nigdy nie zadebiutowała, a ostatnio grała w II-ligowym MKS Myszków. Utalentowana bramkarka ma za sobą powołania do reprezentacji Polski U-17.

Do zespołu dołączyła także Livia Potengova z Słowacji, która jest reprezentantką kraju w futsalu. Ostatnio występowała w II-ligowej Wandzie Kraków, w której barwach strzeliła 12 goli.

Atak Stomilanek wzmocniła pochodząca z Belize Jayda Brown, która ostatnie pół roku spędziła w Górniku Łęczna. 24-latka w rundzie jesiennej rozegrała tylko jeden mecz w barwach wicemistrzyń Polski.

Do olsztyńskiego zespołu dołączyła także Federica Dall’ara, była królowa strzelczyń I ligi w barwach Skry Częstochowa. Piłkarka jest także reprezentantką Polski w beach soccerze.

- Nowe zawodniczki wyglądają bardzo dobrze - ocenia Dariusz Maleszewski. - Jestem zadowolony, że udało się je pozyskać. Zespół się podnosi i widać, że chce utrzymać Ekstraligę w Olsztynie. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze do nas dojdzie. Rozmowy trwają. Było u nas jeszcze kilka zawodniczek na testach.

25 stycznia Stomilanki wyjadą na czterodniowe zgrupowanie do Dadaju. Na koniec rozegrają na wyjeździe sparing z Czwórką Radom, a na początku lutego zmierzą się w Gdyni z miejscowym Marcusem.

W połowie lutego Stomilanki zagrają w 1/8 finału Pucharu Polski z rezerwami Orlenu Gdańsk. Pierwsze ligowe spotkanie w 2024 roku zaplanowane jest na początku marca z Śląskiem Wrocław.

Stomilanki zgłosiły się także do rywalizacji w futsalowym Pucharze Polski. Olsztynianki awansowały już do 1/8 finału: najpierw wygrały 4:3 z AZS UWM High Heels Olsztyn, a ostatnio pokonały 10:3 Włókniarza Białystok.

EM