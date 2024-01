Krótko o piłce

* Inter Mediolan obronił Superpuchar Włoch, pokonując w Rijadzie Napoli 1:0. Bramkę w pierwszej minucie doliczonego czasu zdobył Argentyńczyk Lautaro Martinez. Piotr Zieliński i Hubert Idasiak oglądali mecz z ławki rezerwowych drużyny z Neapolu.

Przed rozpoczęciem drugiej połowy minutą ciszy uczczono pamięć Luigiego "Gigiego" Rivy, najlepszego strzelca w historii reprezentacji Włoch, który zmarł w Cagliari w wieku 79 lat.

W 60. minucie czerwoną kartkę otrzymał napastnik Napoli Giovanni Simeone, ale Inter długo nie potrafił wykorzystać przewagi liczebnej. "Nerazurri" wywalczyli Superpuchar Włoch ósmy raz, a trener Simone Inzaghi - po raz piąty, w tym dwukrotnie z Lazio Rzym.

O Superpuchar Włoch po raz drugi rywalizowano w stolicy Arabii Saudyjskiej, ale pierwszy raz w formule turnieju z udziałem czterech drużyn. W półfinałach Napoli wygrało z Fiorentiną 3:0, a Inter w takim samym stosunku pokonał Lazio Rzym.

* Szymon Żurkowski - strzelając trzy gole w meczu z Monzą - stał się pierwszym zagranicznym piłkarzem Empoli oraz pierwszym Polakiem, który zanotował hat-tricka w Serie A. Nie udało się to nawet Zbigniewowi Bońkowi, Arkadiuszowi Milikowi i Krzysztofowi Piątkowi.

Żurkowski w styczniu został wypożyczony do Empoli z drugoligowej Spezii i od razu zrobił furorę w nowym klubie. Strzelił cztery gole w dwóch meczach i stał się najskuteczniejszym piłkarzem swojej drużyny w tym sezonie.

To pierwszy hat-trick w karierze Żurkowskiego, który w 51 meczach Serie A strzelił 10 goli. Przeciwko AC Monza zdobył bramki kolejno prawą nogą, głową, a następnie lewą nogą. 26-letni piłkarz przez większość kariery grał na pozycji środkowego bądź defensywnego pomocnika, ale nowy trener Empoli w meczu z Monzą dał mu więcej swobody w ofensywnie.

Empoli odniosło dopiero czwarte ligowe zwycięstwo i znajduje się w strefie spadkowej Serie A. Zajmuje 19. miejsce z dorobkiem 16 pkt i traci dwa do Cagliari, plasującego się na bezpiecznej 17. pozycji.

Polski pomocnik do końca sezonu jest wypożyczony do Empoli z opcją pierwokupu. Kwota wynosi około 5 milionów euro. To drugi pobyt Żurkowskiego w Empoli. Wcześniej grał w toskańskim klubie w latach 2020-22, gdy był wypożyczony z Fiorentiny. Później przeszedł do Spezii Calcio, która po sezonie 2022/23 spadła do Serie B.