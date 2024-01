Prasa informowała (60 lat temu)

„Głos Olsztyński”, 11 maja 1964 roku

W Bartoszycach rozegrano eliminacyjne spotkanie w siatkówce drużyn kobiecych do finału spartakiady XX-lecia. Spotkały się dwa mistrzowskie zespoły: mistrz Polski - AZS AWF i mistrz województwa - Victoria Bartoszyce.

Porównanie poziomu obydwu zespołów wypadło bardzo niekorzystnie dla Victorii. Mistrzynie Polski, chociaż przyjechały w rezerwowym składzie, wygrały zdecydowanie z Victorią w stosunku 3:0 (15:4, 15:4, 15:0). (...)

Victoria: Radowska, Mazur, Sobczak, Kozłowska, Micewicz, Krauze.

„Głos Olsztyński”, 18 maja 1964 roku

Drużyny piłkarskie III ligi rozegrały wczoraj 15. kolejkę spotkań mistrzowskich. Właściwie rozstrzygnięta została już kwestia tytułu mistrzowskiego, bowiem Warmia wygrywając w Węgorzewie z Vęgorią 4:1 (1:1), jest już niemal pewnym mistrzem województwa.

W spotkaniu węgorzewskim do przerwy gra była wyrównana. Prowadzenie dla Warmii uzyskał w 8 minucie Kamiński, a 4 minuty później wyrównał Kułak. Po przerwie warmiacy zdecydowanie przeważali na boisku, zdobywając dalsze bramki ze strzałów Lendziona (55 min), Frąckiewicza (69) i Lendziona (75).

Dwa spotkania mieli wczoraj okazję oglądać kibice olsztyńscy. Na stadionie przy ul. Artyleryjskiej spotkanie dwóch outsiderów - Victorii Bartoszyce i OKS - zakończyło się zwycięstwem gości 4:1 (4:1). Losy tego meczu rozstrzygnięte zostały już po pierwszych siedmiu minutach gry, kiedy to po celnych strzałach Wasilewskiego i Jankowskiego Victoria prowadziła 2:0. Druga bramka obciąża wyłącznie bramkarza OKS Markowicza, który lekki strzał napastnika Victorii fatalnie przepuścił.

Goście byli drużyną pod każdym względem lepszą, odnosząc w pełni zasłużone zwycięstwo. Pozostałe bramki dla Victorii strzelili: Ławrynowicz w 25 min i Byczkowski w 29 min. Honorowy punkt dla OKS-u uzyskał w 40 min Wysocki z rzutu karnego za problematyczny faul obrońcy Victorii.

W drużynie olsztyńskiej kompletnie zawiódł atak, który nie potrafił przeprowadzić ani jednej akcji zakończonej celnym strzałem.

Na Stadionie Leśnym wiceprzewodnik tabeli, jedenastka ostródzkiego Grunwaldu zremisowała z Gwardią 1:1 (1:0). Do przerwy goście byli drużyną lepszą i w tym okresie uzyskali prowadzenie ze strzału Lewandowskiego. Po zmianie boisk za niesportowe zachowanie się boisko opuścił pomocnik gospodarzy Duk i do końca olsztyniacy grali w dziesiątkę. Mimo to uzyskali oni lekką przewagę, co w rezultacie przyniosło im zdobycie jednego punktu.

W Ostródzie Sokół zwyciężył Granicę Kętrzyn 2:1 (0:0). Najlepszym zawodnikiem był napastnik Sokoła Szłykowicz, który strzelił obie bramki, w tym jedną z rzutu karnego.

W Piszu Jurand Bemowo niespodziewanie zremisował z Zatoką 0:0. Warto odnotować, iż jest to pierwszy punkt zdobyty w tegorocznych rozgrywkach przez zespół braniewski.

1. Warmia 26:4 57:16

2. Grunwald 21:9 24:14

3. Sokół 20:10 32:29

4. Gwardia 18:12 36:20

5. Granica 14:16 16:30

6. Zatoka 11;19 25:26

7. Vęgoria 11:19 21:24

8. Jurand 11:19 24:34

9. Victoria 10:20 15:39

10. OKS 8:22 17:35

* W meczu o mistrzostwo klasy A przodownik tabeli grupy 1 Stal Giżycko zremisowała na własnym boisku z Podchorążakiem Szczytno 4:4 (3:4). Warto dodać, że po 10 minutach gry goście prowadzili 3:0.