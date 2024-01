Znicz, czyli awans na 70-lecie?

- Rozpoczęliście w Zniczu rok od ogłoszenia czterech transferów. To znaczy, że zimowa przerwa minęła pracowicie?

- Po raz pierwszy od wielu lat pozyskaliśmy zawodników, na których nam zależało, praktycznie do końca starego roku kalendarzowego. Daje nam to dużo spokoju i fajny początek roku, choć faktycznie formalności było dużo i załatwialiśmy je do ostatnich dni grudnia. Ważne, że trener Przemysław Kołłątaj od pierwszych zajęć ma praktycznie wykrystalizowany zespół, z którym może przepracować cały okres przygotowawczy. Wciąż budujemy nowy zespół po spadku, by znów powalczyć o III ligę, więc zmiany kadrowe były potrzebne. Wszyscy, którzy myślą o awansie, na pewno będą się wzmacniali.

- Powrót Marcina Fiedorowicza i pozyskanie z Mamr Giżycko Michała Świderskiego, Arkadiusza Mroczkowskiego oraz Pawła Drażby to w tym momencie najgłośniejsze ruchy transferowe w IV lidze.

- Uważnie przeanalizowaliśmy rundę jesienną, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że w końcówce, po kilku kontuzjach w drużynie, mieliśmy problemy kadrowe. Zespół potrzebuje doświadczenia, by młodzi zawodnicy mieli oparcie w starszych kolegach. Musimy reagować na takie sytuacje, jak w meczu z Granicą Kętrzyn, gdy nie potrafiliśmy się podnieść po straconych golach i przegraliśmy u siebie 2:5.



