Do Paryża przez Stare Jabłonki

SIATKÓWKA PLAŻOWA\\\ Po dziesięciu latach przerwy międzynarodowa impreza powróci do Starych Jabłonek! Od 30 maja do 2 czerwca najlepsze siatkarki i najlepsi siatkarze na świecie powalczą na plaży Hotelu Anders w turnieju Beach Pro Tour Challenge.

Pierwsza impreza rangi World Tour w Starych Jabłonkach odbyła się w 2004 roku. Przez kolejnych 10 lat kibice mogli cieszyć się wspaniałą grą najlepszych siatkarek i najlepszych siatkarzy na świecie oraz niesamowitą atmosferą, spędzając radosne chwile na plaży Hotelu Anders. Największą imprezą, która zagościła w tej niewielkiej miejscowości na Warmii i Mazurach, były mistrzostwa świata w 2013 roku, które na trwale zapisały się w pamięci zawodników i kibiców. Wielu uczestników tamtych wydarzeń z wypiekami na twarzy wspomina niesamowitą atmosferę, która panowała nad malowniczym jeziorem Szeląg Mały.

Teraz - po dziesięciu latach przerwy - siatkówka plażowa w wydaniu międzynarodowym wraca do Starych Jabłonek!

- Wiedzieliśmy, że chcemy w takim formacie wrócić z siatkówką plażową do Starych Jabłonek. Tego typu imprezy są jednak bardzo kosztowne – przyznaje Tomasz Dowgiałło, prezes Hotelu Anders.

- Dużo zależało więc od tego, czy uda nam się zgromadzić wymagany budżet. Dzięki porozumieniu z Polskim Związek Piłki Siatkowej, samorządem województwa oraz lokalnymi władzami udało się zagwarantować minimalną pulę, która pozwoliła nam podjąć ryzyko. Dlatego cieszę się, że pod koniec maja będziemy mogli ponownie spotkać się w Starych Jabłonkach.

W 2022 roku nastąpiła reforma międzynarodowych rozgrywek „plażówki”. Zawody rangi World Tour zastąpił Pro Tour, w którym są trzy kategorie: Elite (najwyższa – 9 turniejów), Challenge (średnia – 8 turniejów) i Future (najniższa – 24 turnieje). Zawody, które zostaną rozegrane nad jeziorem Szeląg Mały (30 maja-2 czerwca), zaliczane są do kategorii Challenge, co zwiastuje ogromne emocje. Będzie to bowiem jedna z ostatnich szans na wywalczenie przepustek do igrzysk olimpijskich, które na przełomie lipca i sierpnia, zostaną rozegrane w Paryżu.

Nierozłącznymi elementami turniejów w Starych Jabłonkach są muzyka i wyśmienita kuchnia. Nie inaczej będzie w tym roku. Organizatorzy zrobią wszystko, aby Stare Jabłonki pozytywnie kojarzyły się zawodnikom i kibicom, a także osobom, które chciałby aktywnie spędzić czas, dobrze zjeść oraz posłuchać muzyki.

- Data turnieju zbiega się z Dniem Dziecka, dlatego planujemy szereg atrakcji dla młodszych i starszych dzieci, aby każdy mógł doskonale się bawić. Z informacji, jakie posiadamy, miejsca noclegowe w pobliżu Starych Jabłonek bardzo szybko się rozchodzą. Dlatego tym bardziej zachęcamy do rezerwowania miejsc już teraz – podkreśla dyrektor turnieju w Starych Jabłonkach.

Obecnie w biurach Hotelu Anders trwają pieczołowite prace organizacyjne nad logistyką turnieju. Piaszczyste boiska przykryte są grubą warstwą śniegu, który daje znać o trwające zimie. Czy w głowach organizatorów zrodził się pomysł, aby zorganizować turniej siatkówki na śniegu? – Taka idea nigdy nie przyszła nam do głowy (śmiech). Siatkówka w Starych Jabłonkach kojarzy się z latem i atutami, które mamy, czyli pięknymi lasami oraz jeziorami. Zimowa odmiana tej dyscypliny to domena resortów górskich – kończy Tomasz Dowgiałło.