Trzeci Memoriał Rudzińskiego

Jerzy Rudziński, przyjaciel olsztyńskiego sportu oraz długoletni działacz Warmii Olsztyn, zmarł w listopadzie 2020 roku. W latach młodzieńczych zaczynał od kibicowania piłkarskiej Warmii Olsztyn, która w latach 60-tych miała epizod na boiskach II ligi. Potem - w czasach Ekstraklasy - wspierał mocno piłkarzy Stomilu, ale jako kibic dopingował także m.in. siatkarzy AZS, koszykarki KKS oraz piłkarzy Błękitnych Pasym, Huraganu Morąg i Olimpii Olsztynek.

Na początku lat 90. XX wieku pracował jako zastępca kierownika stadionu przy al. Piłsudskiego 69a. W 2000 roku trafił do piłkarzy ręcznych Warmii Traveland Olsztyn, w której był kierownikiem. Pracował w tym klubie nieprzerwanie do 2016 roku, kiedy to postanowił odejść na sportową emeryturę. Z tym klubem świętował awans do Ekstraklasy, niestety, także przeżywał spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej. Jerzy Rudziński zmarł w wieku 72 lat w wyniku powikłań po zapaleniu płuc.

- To była dusza towarzystwa - wspomina Karol Adamowicz, trener Warmii. - Był bardzo pomocny. Podczas mojej pierwszej pracy w Warmii współpracowałem z Jurkiem, który był kierownikiem. Zawodnicy też go na pewno wspominają bardzo dobrze. Super, że jest ten memoriał, bo była to bardzo ważna postać nie tylko w środowisku piłki ręcznej.

Podobnego zdania jest Leszek Dublaszewski, znany olsztyński działacz sportowy, który podczas otwarcia memoriału przypomniał sylwetkę Jerzego Rudzińskiego. - Gdyby odbył się plebiscyt na najlepszego kibica, to Jurek wygrałby w cuglach - stwierdza pan Leszek. - Myślę, że zostałby też kibicem 75-lecia sportu na Warmii i Mazurach.

W 2022 roku z inicjatywy Szczypiorniaka powstała idea organizacji Memoriału Jerzego Rudzińskiego. Na meczach tego klubu także przecież bywał z racji bliskiej odległości hali LO V od Nagórek, gdzie mieszkał. I właśnie tam odbyły się dwie pierwsze edycje Memoriału, a teraz - gdy Olsztyn ma do dyspozycji wyremontowaną Uranię - zawody przeniesiono do tej reprezentacyjnej hali stolicy Warmii i Mazur.

Zresztą to właśnie tam od teraz swoje ligowe spotkania będzie rozgrywał Szczypiorniak oraz Warmia Energa. Ten ostatni zespół w końcu mógł zagrać w Memoriale, bo ostatnio różnie z tym bywało - oprócz olsztyńskich drużyn zaproszono jeszcze AZS AWF Warszawa oraz Silvant Handball Elbląg.

Faworytem była pierwszoligowa Warmia Energa, co potwierdziło się na parkiecie. Lider I ligi najpierw w półfinale pokonał AZS AWF, a w finale odprawił z kwitkiem II-ligowca z Elbląga.

- Rywale byli na takim poziomie, jaki w tym momencie był nam potrzebni - ocenił trener Karol Adamowicz. - Jesteśmy kilka dni po obozie w Rynie, więc jeszcze nie odzyskaliśmy sił. Było ciekawe fajne granie, poza tym wszyscy pograli, nawet ci mniej doświadczeni zawodnicy. Podczas obozu wykonaliśmy kawał dobrej roboty, niczego tam nam nie brakowało, no i teraz był to sprawdzian tego wszystkiego, co wypracowaliśmy w styczniu. Po zawodnikach widać, że nie są w pełni sił, ale mamy jeszcze tydzień, więc powinno być wszystko dobrze przed pierwszym meczem w Obornikach. Nie zakładamy niczego innego jak wyjazd po komplet punktów.

* Zwycięzcy Memoriału Jerzego Rudzińskiego: 2024 - Warmia Energa Olsztyn; 2023 - Jedynka Kodo Morąg; 2022 - AZS UW Warszawa.

EM

Wyniki III Memoriału

* Półfinały: Szczypiorniak Olsztyn - Silvant Handball Elbląg 16:28, Warmia Energa Olsztyn - AZS AWF Warszawa 35:24

* Mecz o 3. miejsce: Szczypiorniak Olsztyn - AZS AWF Warszawa 42:38

* Finał: Warmia Energa Olsztyn - Silvant Handball Elbląg 43:26

>>> Król strzelców - Karol Domagalski (Szczypiorniak)