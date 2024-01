W niedzielę kończy się 63. Plebiscyt

W przypadku kuponów będzie się liczyła data stempla pocztowego, natomiast sms-y można wysyłać w niedzielę do północy. Tyle że kilka godzin przed zakończeniem głosowania z internetu znikną aktualne wyniki, dzięki temu nazwiska zwycięzców ogłosimy dopiero 10 lutego na Balu Sportowca.

W przypadku kategorii sms-owych sprawa jest prosta - wygrywa kandydat z największą liczbą sms-ów, natomiast w plebiscycie sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.

1. Do drugiego etapu awansują sportowcy, którzy zajmą miejsca albo w czołowej dwudziestce głosowania kuponowego, albo w czołowej dwudziestce głosowania sms-owego. W obu przypadkach zwycięzcy dostaną po 20 punktów, a każdy kolejny dostanie punkt mniej, czyli kandydat z 20. miejsca dostanie punkt.

2. Sportowcy z obu tych dwudziestek stworzą krótszą listę, z której z kolei swoich kandydatów wybierze Kapituła Plebiscytu. Tu też punkty - na tej samej zasadzie, co poprzednio - otrzyma czołowa dwudziestka.

3. Po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, sms-owego i Kapituły poznamy dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa w 2023 roku. Zwycięzca maksymalnie może dostać 60 punktów.

4. Zwycięzcy kategorii sms-owych zostaną powiadomieni już w poniedziałek, natomiast laureatów plebiscytu powiadomimy kilka dni później, czyli dopiero po głosowaniu Kapituły.