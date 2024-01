Trudna drabinka Igi Świątek

25-letnia Kenin na liście WTA zajmuje obecnie 41. miejsce, ale niespełna cztery lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze Świątek. Trzy lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.



Amerykanka natomiast ma w dorobku wygrany Australian Open 2020, ale w kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do prezentowanego wówczas poziomu. Problemy zdrowotne sprawiły, że spadła do trzeciej setki rankingu WTA. Ich wtorkowy mecz trwał blisko dwie godziny i zakończył się wygraną Polki 7:6 (7-2), 6:2.

- To nie była najłatwiejsza pierwsza runda, Sofia grała bardzo dobrze. Szukałam swojego rytmu, szczególnie w pierwszym secie. Cieszę się, że wygrałam w jego końcówce najważniejsze punkty. Wiem, że w drugiej rundzie mogę zaprezentować się lepiej - podkreśliła Świątek na konferencji prasowej. - To na pewno był najcieplejszy dzień, w jaki grałam w tym roku, więc musiałam się do tego dostosować, bo brakowało mi kontroli nad piłką. Z czasem było mi łatwiej robić wszystko to, co sobie zaplanowałam - dodała Świątek, której kolejną rywalką znów będzie Amerykanka. Collins wygrała z Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber 6:2, 3:6, 6:1.

Świątek z Collins grała już sześć razy, w tym trzykrotnie w ubiegłym roku, i odniosła pięć zwycięstw. Jedynej porażki doznała jednak właśnie w Melbourne. Amerykanka była górą w półfinale Australian Open 2022. To był najlepszy wielkoszlemowy występ w karierze 30-letniej obecnie Collins. W tamtym sezonie zajmowała swoje najwyższe, siódme miejsce w światowym rankingu. W 2023 roku prezentowała się już jednak znacznie słabiej i obecnie na liście WTA jest dopiero 62.

- Nie da się ukryć, że nie mam tu łatwej drabinki. Postaram się zagrać jak najlepiej. Danielle jest bardzo dobrą zawodniczką, graliśmy kilka zaciętych spotkań. Każdy mecz jest jednak inny i po prostu postaram się być gotowa - podkreśliła Świątek, która mecz drugiej rundy rozegra w czwartek.



W 2022 roku w Melbourne Collins w finale przegrała z Ashleigh Barty. Australijka po triumfie przed własną publicznością zakończyła karierę, mając zaledwie 26 lat i Świątek zastąpiła ją na szczycie światowego rankingu.

- Gra z Ashleigh była irytująca. Było jasne, jak będzie grała, ale robiła to tak dobrze, że nic nie można było poradzić. Chciałam być lepsza, wytrzymywać wymiany z nią. Mimo że nie była wysoka, to serwowała bardzo dobrze. Wiedziałam, że jeśli będę wystarczająco ciężko pracować, to też poprawię w tym elemencie. Nie da się ukryć, że mnie motywowała" - przyznała Świątek, która nigdy nie pokonała Barty.

Magda Linette, która skreczowała w meczu pierwszej rundy gry pojedynczej z powodu kontuzji uda, poinformowała we wtorek, że musiała się wycofać również z debla. Polka miała zagrać w nim z Amerykanką Bernardą Perą.

Natomiast przed Magdaleną Fręch, która po raz pierwszy awansowała do drugiej rundy Australian Open, trudne wyzwanie w walce o 1/16 finału. Rywalką polskiej tenisistki będzie rozstawiona z numerem 16. Francuzka Caroline Garcia.

Wśród mężczyzn do drugiej rundy pewnie awansował Carlos Alcaraz - wicelider rankingu pewnie pokonał Francuza Richarda Gasqueta, a kolejnym rywalem hiszpańskiego tenisisty będzie Włoch Lorenzo Sonego.

20-letni Alcaraz wrócił na korty Melbourne Park po dwóch latach, bowiem nie zagrał w ubiegłorocznej edycji turnieju z powodu kontuzji. Gdy ostatni raz rywalizował w Australian Open, w 2022 roku, jego sytuacja była zupełnie inna - zajmował w światowym rankingu 33. miejsce i był drugoplanową postacią męskiego tenisa. Teraz jest drugim najwyżej rozstawionym zawodnikiem i jednym z faworytów.



CIEKAWSZE WYNIKI 1. RUNDY

* Kobiety: Daria Kasatkina (Rosja, 14) - Peyton Stearns (USA) 6:2, 3:6, 6:2, Danielle Collins (USA) - Angelique Kerber (Niemcy) 6:2, 3:6, 6:1, Emma Navarro (USA, 27) - Xiyu Wang (Chiny) 6:1, 6:7 (5-7), 7:5, Wiktoria Azarenka (Białoruś, 18) - Camila Giorgi (Włochy) 6:1, 4:6, 6:3, Jelena Ostapenko (Łotwa, 11) - Kimberly Birrell (Australia) 7:6 (7-5), 6:1, Jelena Rybakina (Kazachstan, 3) - Karolina Pliskova (Czechy) 7:6 (8-6), 6:4, Emma Raducanu (W. Brytania) - Shelby Rogers (USA) 6:3, 6:2, Jessica Pegula (USA, 5) - Rebecca Marino (Kanada) 6:2, 6:4.

* Mężczyźni: Cameron Norrie (W. Brytania, 19) - Juan Pablo Varillas (Peru) 6:4, 6:4, 6:2, Tallon Griekspoor (Holandia, 28) - Roman Safiullin (Rosja) 2:6, 3:6, 7:6 (7-3), 6:4, 7:5, Jiri Lehecka (Czechy, 32) - Bernabe Zapata Miralles (Hiszpania) 6:3, 6:2, 6:3, Casper Ruud (Norwegia, 11) - Albert Ramos-Vinolas (Hiszpania) 6:1, 6:3, 6:1, Grigor Dimitrow (Bułgaria, 13) - Marton Fucsovics (Węgry) 4:6, 6:3, 7:6 (7-1), 6:2, Holger Rune (Dania, 8) - Yoshihito Nishioka (Japonia) 6:2, 4:6, 7:6 (7-3), 6:4, Tommy Paul (USA, 14) - Gregoire Barrere (Francja) 6:2, 6:3, 6:3, Alexander Zverev (Niemcy, 6) - Dominik Koepfer (Niemcy) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:3, Carlos Alcaraz (Hiszpania, 2) - Richard Gasquet (Francja) 7:6 (7-5), 6:1, 6:2