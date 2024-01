Pierwszy turniej w nowej hali

Aniela Kozłowska dotarła do finału, kończąc rywalizację na drugim miejscu, a Krzysztof Dowgierd zajął trzecie miejsce. Poza tym warto podkreślić świetną postawę Oskara Kusaka i Pawła Zastawnego, którzy dotarli do ćwierćfinałów zawodów - wylicza Mikołaj Grzegorek, trener Hajduczka Olsztyn i kadry wojewódzkiej.



- To był trudny turniej - podkreśla Aniela Kozłowska. - Start przed własną widownią to zawsze pewne obciążenie dla zawodnika, tym bardziej że to pierwsze zawody w Olsztynie. Zakończenie pucharu finałem to bardzo dobry rezultat, choć zapewne wielu liczyło na to, że stanę na najwyższym stopniu podium. Myślę, że mimo wszystko nie są zawiedzeni - uśmiecha się szablistka.

- Miejsce na podium to zawsze sukces i efekt naszej ciężkiej codziennej pracy. Dobrze, kiedy są takie wyniki, zwłaszcza odniesione podczas startów przed własną publicznością - dodaje Krzysztof Dowgierd.

W sumie do stolicy Warmii przyjechało 98 szablistów, a na planszach barw Hajduczka bronili: Aniela Kozłowska, Elżbieta Mejłun, Karolina Mejłun, Antonina Dobies, Julia Mikulska-Bąk, Krzysztof Dowgierd, Paweł Zastawnym, Oskar Kusak, Alan Krych i Samuel Myśliwiec.

Po walkach grupowych wszystkie szablistki z Olsztyna zakwalifikowały się do fazy pucharowej turnieju. Najwięcej emocji przyniósł start Anieli Kozłowskiej. W pierwszej walce pokonała 15:6 Natalię Bieńczak, w kolejnej 15:11 Amelię Siwek (obie Zagłębie Sosnowiec). W ćwierćfinale jej rywalką była Maria Więckiewicz (Szabla Ząbki), którą pewnie pokonała 15:7. W półfinale wygrała 15:13 z Zuzanną Poradą (Zagłębie Sosnowiec). W finałowej walce Aniela musiała uznać wyższość 11:15 Karoliny Hofman (Zagłębie Sosnowiec), zajmując ostatecznie drugie miejsce. - Śmiałam się, że tak się ułożyła tabela i wyniki walk pucharowych, iż walczyłam praktycznie tylko z zawodniczkami z jednego klubu z Sosnowca. Trenerzy dokładnie się mi przyjrzeli, jaką mam dyspozycję dnia, które akcje mi wychodzą, a z którymi miałam dziś problemy. Czy to zaważyło na wyniku? Może trochę tak, choć wydaje mi się, że to mi zabrakło nieco cierpliwości i spokoju - uważa Aniela.

Bardzo dobry start odnotowali szabliści Hajduczka. Trzech dotarło do ćwierćfinałów, a Krzysztof Dowgierd stanął na najniższym stopniu podium. Paweł Zastawny pokonał kolejno: 15:7 Aleksandra Makowskiego (Grodziski Klub Szermierczy); 15:3 Bartłomieja Obniskiego (Szermierka Stawiguda). W ćwierćfinale musiał uznać wyższość 9:15 Konstantego Kutka (Victor Warszawa). Oskar Kusak wygrał 15:7 z Maciejem Figurskim (Szabla Ząbki), 15:13 z Konstantym Makowskim (Grodziski Klub Szermierczy), by w ćwierćfinale przegrać 9:15 z Benedyktem Denkiewiczem (Szabla Ząbki).

Krzysztof Dowgierd w drodze do półfinału pokonał 15:5 Igora Radocha (KKSZ Konin), 15:7 Filipa Józefoskiego (AZS AWF Katowice) i 15:9 Bartosza Markera (Zagłębie Sosnowiec). W półfinale uległ 9:15 Benedyktowi Denkiewiczowi, późniejszemu zwycięzcy turnieju.



III Pucharu Polski juniorów w szabli przeszedł już do historii. Choć to nie koniec emocji szermierczych, bo 27-28 stycznia w Olsztynie odbędą się mistrzostwa Polski juniorów w szabli. - Będą emocje - uśmiecha się Mikołaj Grzegorek - . trener Hajduczka i kadry wojewódzkiej szermierki.

Turniej organizował Polski Związek Szermierczy i UKS Hajduczek Olsztyn. Organizację zawodów wsparł prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Szablistów Hajduczka wspomagają: Fundacja Orlen, Fundacja Lotto im Haliny Konopackiej i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.