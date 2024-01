Wyniki plebiscytu FIFA

Podczas Gali The Best FIFA Awards w Londynie Argentyńczyk Lionel Messi z Interu Miami został wybrany najlepszym piłkarzem 2023 roku. W plebiscycie FIFA byli nominowani również Francuz Kylian Mbappe z PSG i Norweg Erling Haaland z Manchesteru City.

Messi otrzymał tę nagrodę drugi raz z rzędu. Oficjalnie w plebiscycie FIFA pod uwagę brany był okres od 19 grudnia 2022 roku, czyli tuż po zakończeniu mundialu w Katarze, do 20 sierpnia 2023 roku. W latach 2020 i 2021 najlepszym piłkarzem FIFA został wybrany kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Ponowne zwycięstwo 36-letniego argentyńskiego napastnika budzi kontrowersje, gdyż znacznie lepsze statystyki mieli Haaland - król strzelców Premier League w sezonie 2022/23 i zdobywca najważniejszych trofeów z Manchesterem City oraz Mbappe - król strzelców Ligue 1, który zachwycał również grą w reprezentacji Francji.

Pod koniec gali brazylijska piłkarka Marta otrzymała nagrodę specjalną za całokształt kariery. Po chwili ogłoszono, że najlepszą zawodniczką 2023 roku jest Aitana Bonmati z Barcelony, która triumfowała w Lidze Mistrzów, a z reprezentacją Hiszpanii wygrała kobiecy mundial, który był rozgrywany w Australii i Nowej Zelandii.

"To był niezwykły rok, który będę pamiętała przez całe życie. Otrzymałam tę nagrodę, z czego jestem bardzo dumna. Ta nagroda należy się drużynom, w których gram, czyli Barcelonie i reprezentacji Hiszpanii. Chcę podziękować wszystkim koleżankom z zespołu i wszystkim, którzy pracują w Barcelonie. Bez was nie byłabym tutaj i nie byłabym piłkarką, którą się stałam. Będę zawsze wdzięczna tym, którzy mnie nie zawiedli i wspierali przez całą drogę, czyli przyjaciołom i rodzinie. Gratuluję wszystkim nominowanym. Jestem dumna z tego, że należę do silnego pokolenia kobiet, które zmienia piłkę nożną i świat" - oświadczyła Bonmati.

Najlepszym trenerem ogłoszono Pepa Guardiolę, który z Manchesterem City wygrał Ligę Mistrzów, Premier League, Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar Anglii i Superpuchar Europy. Hiszpan pogratulował dwóm innym nominowanym szkoleniowcom: Włochom Simone Inzaghiemu z Interu Mediolan i Luciano Spallettiemu, który najpierw wywalczył z Napoli mistrzostwo kraju, a potem objął reprezentację Italii.

"Barcelona to klub mojego serca. Urodziłem się tam. Nie byłbym tutaj, gdyby nie akademia, w której dorastałem. Od kilku lat budujemy jednak potęgę Manchesteru City. Jestem naprawdę dumny z naszych osiągnięć" - podkreślił Katalończyk.

Najlepszą trenerką w kobiecym futbolu została Holenderka Sarina Wiegman, która prowadzi reprezentację Anglii.

Bramkarką roku wybrano reprezentantkę Anglii Mary Earps z Manchesteru United. Najlepszym bramkarzem został Brazylijczyk Ederson z Manchesteru United, który wyprzedził Belga Thibaut Courtois z Realu Madryt i Marokańczyka Yassine Bounou z Al-Hilal Rijad.

Nagrodą fair play została wyróżniona reprezentacja Brazylii, która zagrała w czarnych strojach w imię solidarności z Viniciusem Juniorem, często padającego ofiarą rasistowskich ataków.

Nagrodę Puskasa za najpiękniejszą bramkę otrzymał Brazylijczyk Guilherme Madruga. Piłkarz Botafogo strzelił gola przewrotką zza pola karnego.

W czasie gali wspomniano zmarłego niedawno reprezentanta Anglii sir Bobby'ego Charltona - mistrza Europy z 1966 roku, który jako piłkarz Manchesteru United przeżył katastrofę lotniczą w Monachium w 1958 roku. Uczczono także pamięć Mario Zagallo - byłego piłkarza i trenera reprezentacji Brazylii, który czterokrotnie wygrywał mistrzostwa świata jako zawodnik i selekcjoner "Canarinhos". Wspomniano również Franza Beckenbauera - legendę Bayernu Monachium, który jako piłkarz wygrał mundial w 1974 roku, a 16 lat później powtórzył ten sukces będąc trenerem reprezentacji Niemiec.

Najlepszym kibicem roku został wybrany Hugo Daniel Iniguez - sympatyk argentyńskiego Club Atletico Colon, który oglądał mecz swojej drużyny karmiąc kilkumiesięczną córkę, co podczas transmisji uchwycił operator kamery.

Zwycięzcy głównych kategorii byli wybierani przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą obecni selekcjonerzy wszystkich drużyn narodowych, kapitanowie tych reprezentacji, po jednym dziennikarzu z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice z całego świata zarejestrowani na fifa.com.(PAP)