20. miejsce Hołowczyca

Rok temu 18-letni Eryk Goczał wygrał Rajd Dakar w kategorii SSV, czyli małych pojazdów terenowych, tym samym stał się najmłodszym triumfatorem w długiej historii tych prestiżowych zawodów (jego pilotem był Oriol Mena). Niestety, powtórki nie będzie, chociaż po sześciu etapach młody Polak w klasie challenger miał ponad godzinę przewagi nad wiceliderem. Rzekomo karbonowe element sprzęgła były niezgodne z przepisami technicznymi FIA, w efekcie Eryk oraz jego brat Michał zostali zdyskwalifikowani.

Decyzja ta spotkała się z protestem polskiej ekipy Energylandia Rally Team, która twierdzi, że „otrzymała zapewnienie osób technicznych związanych z organizatorami, że elementy sprzęgła stworzone z karbonu są dozwolone, w szczególności jako niedające jakichkolwiek przewag ani wpływu na wydajność pojazdu”.

Na marginesie zauważyć należy, iż dzień wcześniej organizatorzy odebrali akredytację Agacie Goczał – mamie Eryka i żonie Marka, czym pozbawili ją możliwości przebywania na terenie biwaku uczestników.

W tej sytuacji ma siódmym etapie (Rijad - Al Duwadimi, 483 km; OS 390 km) najlepszym z Polaków był motocyklista Konrad Dąbrowski, który zajął 13. miejsce. Natomiast jadący samochodem Mini olsztynianin Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja dojechali do mety na 20. pozycji. Niestety, polska załoga nie ściga się już o dobry wynik, bo na to szansę straciła już na drugim etapie, więc teraz podstawowym celem jest ukończenie rajdu.

W poniedziałek kierowców czeka ósmy etap z Al Dawadimi do Hail o długości 678 km, z czego 458 km to odcinek specjalny.

Wyniki

* Samochody: 1. Sebastien Loeb, Fabian Lurquin (Francja/BRX Hunter) - 4:56.39; 2. Lucas Moraes, Armand Monleon (Brazylia/Toyota Hilux) strata 7.06; 3. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Hunter) - 9.47; 4. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Hiszpania/Audi RS Q) - 10.31 (...) 20. Krzysztof Hołowczyc, Łukasz Kurzeja (Polska/Mini John Cooper) 43.11.

>>> Po 7. etapie: 1. Sainz - 30:25.42; 2. Loeb strata 19.00; 3. Moraes 1:00.35.

* Motocykle: 1. Jose Ignacio Cornejo (Chile/Honda CRF450) 5:18.33; 2. Luciano Benavides (Argentyna/Husqvarna 450 Rally) - strata 3.12; 3. Kevin Benavides (Argentyna/KTM 450 Rally) - 3.32 (...) 13. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM 450 Rally) - 20.51.

>>> Po 7. etapie: 1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF450) - 32:37.20; 2. Ross Branch (Botswana/Hero) - strata 0,1 s; 3. Cornejo - 6.48 (...) 28. Konrad Dąbrowski (Polska/KTM 450 Rally) - 6:11.35