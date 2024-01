W Zawierciu Warta jest głęboka

W poniedziałek meczem za sześć punktów między Cuprum Lubin i Czarnymi Radom, czyli zespołami zajmującymi dwa ostatnie miejsca w tabeli, zakończyła się pierwsza runda fazy zasadniczej PlusLigi. W trzech setach triumfowali lubinianie, którzy dzięki temu odskoczyli rywalom już na pięć punktów. Radomianie to aktualnie najpoważniejszy kandydat do spadku.

Jak pierwszą rundę ocenia Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskiego klubu? - Celem naszym w tym sezonie jest miejsce w czołowej ósemce, no i w niej jesteśmy, mając dwa punkty więcej niż rok temu na tym samym etapie rywalizacji.

Cały czas liczymy się w walce o play-offy, ale z drugiej strony czujemy spory niedosyt, bo przytrafiło nam się kilka słabszych meczów, w których pogubiliśmy punkty. Najbardziej bolą mnie porażki z Lwowem w Iławie i ostatnio w Suwałkach.

Ale były też plusy, bo pewnie niewielu spodziewało się naszych zwycięstw nad Wartą i Projektem. Są to drużyny od nas lepsze, a mimo to zdobyliśmy na nich sześć punktów - wylicza Jankowski.

- Naszą najmocniejszą stroną jest serwis - przyznaje z kolei Alan Souza, brazylijski atakujący Indykpolu AZS. - Mamy zawodników, którzy mogą w jednym ustawieniu zdobyć kilka punktów bezpośrednio z zagrywki. Natomiast koniecznie musimy popracować nad mentalem, bo są momenty, w których prezentujemy się z dobrej strony, lecz są także takie sytuacje, gdzie nie pokazujemy tego, co potrafimy.

Na półmetku liderem jest broniący tytułu Jastrzębski Węgiel, drugie miejsce zajmuje Projekt Warszawa, a trzecie Aluron CMC Warta Zawiercie, sobotni rywal olsztynian. Natomiast największym zaskoczeniem jest dopiero dziewiąta pozycja ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która trzy razy z rzędu triumfowała w Lidze Mistrzów.