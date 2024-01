Zdrowotne problemy Hołowczyca

Wysokie i zdradliwe wydmy, które sprawiały, że zawodnicy do końca nie wiedzieli, co się za nimi kryje. To była fizycznie wymagająca próba, która wymagała od załóg odwagi i ryzyka, a dodatkowym utrudnieniem były ostre promienie słońca oślepiające kierowców. Mini z Krzysztofem Hołowczycem za kierownicą straciło zaledwie 16 minut do zwycięzców odcinka - Nassera Al-Attiyah’a. Dla naszych reprezentantów była to próba odporności na ból, którą w strefie serwisowej podsumował Krzysztof Hołowczyc:

- Dzisiaj mieliśmy bardzo długą dojazdówkę, bo aż 527 kilometrów, a potem dość krótki odcinek, który składał się z samych wydm - wyjaśnia "Hołek". - Ponad 500 kilometrów trasy dojazdowej w rajdówce robi swoje, ale dynamicznie zaczęliśmy oes. Pierwsza wydma, druga, trzecia, potem bardzo silne uderzenie i nagle potężny paraliż prawej ręki. Nie byłem w stanie jechać, tak piekielnie bolało. Myślałem już, że coś poważnego się stało, ale podjęliśmy decyzję, że spokojnie jedziemy do mety. W strefie serwisowej trafiłem do centrum medycznego, gdzie lekarz przeprowadził diagnostykę – rentgen i tomograf. Na szczęście nie mam nic złamanego ani pękniętego, jednak mam ucisk kręgów na nerw, który powoduje potworny ból. Cały czas jesteśmy pod opieką Marcina Woźniaka – fizjoterapeuty, który przywraca nas do sprawności. Noc spędzę w kołnierzu ortopedycznym, żeby mój kręgosłup miał chwilę na regenerację. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tak trudnego Dakaru. Musimy jednak jechać pomimo bólu – będę walczył do mety! Przed nami odcinek zwany maratonem – dwa dni bez serwisu, śpimy w namiotach.

W czwartek na zawodników czeka najtrudniejsza próba – 48 godzinny odcinek o długości 572 kilometrów.

Wyniki – Etap 5 (118km): Ultimate

1.Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Hunter T1+

2.Guerlain Chicherit Alexandre Winocq Toyoya Hilux +1.51

3.Juan Cruz Jacopini Daniel Oliveras Carreras Toyota Hilux +1.58

4.Yazeed Al-Rajhi Timo Gottschalk Toyota Hilux Overdrive +2

5.Guillaume De Mevius Xavier Panseri Toyota Hilux +3.08

6.Giniel De Villiers Dennis Murphy Toyota GR DKR Hilux +4.20

7.Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +5.16

8.Martin Prokop Viktor Chytka Ford Raptor RS Cross Country +5.41

9.Vaidotas Zala Paulo Fiuza Mini John Cooper Works Plus +6.16

10.Denis Krotov Konstantin Żilcow Toyota Hilux +6.58

...

35. Krzysztof Hołowczyc Łukasz Kurzeja Mini John Cooper Works Rally Plus +16.12

54. Magdalena Zając Jacek Czachor Toyota Hilux +46.27