Zima biegaczy nie odstrasza

BIEGI\\\ W sobotę nad Jeziorem Długim odbędzie się trzeci (z pięciu zaplanowanych) bieg cyklu City Trail z Nationale-Nederlanden Olsztyn. Dla tych, którzy chcą się liczyć w klasyfikacji generalnej, jest to ostatni dzwonek, by dołączyć do cyklu.

Zima to czas, kiedy wiele osób odpuszcza bieganie - twierdzi Martyna Widuch. - Przyznaję, że mi również czasami się nie chce, ale jak już wyjdę i przebiegnę tyle kilometrów, ile sobie założyłam, wtedy jestem bardzo dumna, bo czuję, że pokonuję jakieś swoje bariery. I to jest właśnie moja motywacja

Przypomnijmy, że Grand Prix City Trail z Nationale-Nederlanden to ogólnopolska seria biegów na 5 km, którym towarzyszą zawody dla dzieci i młodzieży City Trail Junior.



Poza Olsztynem zawody odbywają się w: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu.

Olsztyńska edycja 2023/24 rozpoczęła się 7 października i potrwa do 16 marca. W dwóch dotychczas rozegranych biegach średnia frekwencja wyniosła 264 osoby w biegu głównym oraz 144 w zawodach juniorskich. W klasyfikacji generalnej wiele może się jeszcze wydarzyć, choć wśród kobiet bliska końcowego sukcesu jest Sviatlana Sanko, która wygrała już dwa biegi. W rywalizacji mężczyzn po jednym zwycięstwie mają na koncie Adam Ochnik i Wiktor Kujawa.

Chętni mogą zapisywać się na pojedyncze biegi lub z góry rejestrować się na cały sezon, wykupując tzw. karnet. Ta druga opcja jest dodatkową motywacją do aktywności w jesienno-zimowe dni. Elektroniczne zapisy zakończyły się w środę, ale spóźnialscy będą mogli dopisać się do listy startowej również w sobotę.

Najbliższy bieg to powrót akcji "Przyprowadź znajomego, pobiegnie za darmo!", która jest skierowana do osób posiadające wspomniane karnety. Każda z nich może zaprosić na jeden z biegów kogoś bliskiego, kto jeszcze w tegorocznym cyklu nie startował, by bez opłaty startowej mógł sprawdzić się na trasie przełajowej piątki. Akcja potrwa do końca edycji.

* Klasyfikacja generalna po 2 biegach, mężczyźni: 1. Wiktor Kujawa (AZS UWM Olsztyn) - 4; 2. Aliaksandr Sanko (Grudziądz) - 6; 3. Daniel Mikielski (Olsztynek) - 10; 4. Przemysław Flaga (Olsztyn, Urwis Biega) - 12; 5. Szymon Sawicki (Olsztyn, Kuropatwa Team) - 13.

* Kobiety: 1. Sviatlana Sanko (Grudziądz) - 2; 2. Monika Jacyszyn (Olsztyn, Lekkoatletyka dla Najmłodszych) - 5; 3. Lidia Kołomańska (Dywity, Urwis Biega) - 7; 4. Wioleta Szlaszyńska (GołdapTrail) - 14; 5. Justyna Ranachowska (Mrągowo, Kuropatwa Team) - 14.