Ekstraklasowa środa w Lubawie

* FC Reiter Toruń - Constract Lubawa 2:6 (1:3)

Bramki: Elsner 11, 33 - Pedrinho 8, 31, Sendlewski 13, Lemos 13, Kriezel 39, 39

W ligowej tabeli oba zespoły dzieli przepaść, więc każdy inny wynik niż wygrana mistrzów Polski byłby sporą niespodzianką. Sensacji jednak nie było, a torunianie korzystny wynik zdołali utrzymać tylko przez 12 minut.

Lubawianie zagrali już bez Jakuba Raszkowskiego, który właśnie został wypożyczony do CD UMA Antequera, lidera I ligi hiszpańskiej (drugi poziom rozgrywek). Wypożyczenie jest efektem dobrej gry Constractu w półfinałowym turnieju Ligi Mistrzów, który został rozegrany na hiszpańskiej Majorce. Warto przypomnieć, że z Constractem Raszkowski awansował do Ekstraklasy, a w ubiegłym roku cieszył się z pierwszego w historii klubu z Lubawy mistrzostwa Polski.

W Toruniu tradycyjnie dobrze zagrał Pedrinho, czego efektem były dwa gole i pogłoski o jego grze w... reprezentacji Polski. Brazylijczyka odkrył i namówił na zamianę piłki nożnej na futsal trener Dawid Grubalski. Początkowo Pedrinho nie mógł nawet znaleźć Lubawy na mapie, ale jak już przyjechał, to zakochał się w tym mieście. Szybko stał się idolem lubawskich kibiców i zarazem gwiazdą Ekstraklasy. Trener Grubalski uważa Brazylijczyka nawet za najlepszego zawodnika grającego obecnie w Polsce. Nic więc dziwnego, że ostatnio pojawiły się oferty, m.in. z Azji, jednak Pedrinho postanowił zostać w Lubawie na kolejne dwa lata.

A że jest już u nas od lat pięciu, więc pojawił się pomysł, by gwiazda Constractu dostała polskie obywatelstwo, dzięki czemu Pedrinho mógłby wzmocnić biało-czerwoną reprezentację. Tym bardziej że - jak twierdzi Dawid Grubalski - gra w polskiej kadrze jest marzeniem Pedrinho.

* Inne wyniki 16. kolejki: Jagiellonia Białystok - Eurobus Przemyśl 2:6 (1:1), BSF ABJ Bochnia - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 7:5 (5:1), Red Dragons Pniewy - Legia Warszawa 5:2 (3:2), Rekord Bielsko-Biała - Sośnica Gliwice 7:0 (2:0), AZS UW Darkomp Wilanów - Ruch Chorzów Futsal 6:4 (3:2), GI Malepszy Arth Soft Leszno - Dreman Opole Komprachcice 3:4 (2:2)

* Dzisiejsze mecze 17. kolejki: Constract - Bochnia (20), AZS UW - Red Dragons, Clearex - Piast, Widzew - Leszno, Dreman - Toruń, Kamienica - Jagiellonia, Przemyśl - Rekord, Sośnica - Legia.