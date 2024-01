Agata walczy o Paryż

Agata Barwińska (SSW MOS Iława) i Wiktoria Gołębiowska (Viking Toruń) to obecnie dwie zdecydowanie najlepsze polskie zawodniczki w olimpijskiej klasie ILCA 6. Ta pierwsza jest żeglarką bardziej doświadczoną i bardziej utytułowaną – ma na swoim koncie wicemistrzostwo świata, a także dwa tytuły mistrzyni Europy i brązowy medal mistrzostw Europy. Młodsza Wiktoria, która pierwsze żeglarskie kroki także stawiała w Iławie - szybko dołączyła do szerokiej światowej czołówki i zaczęła deptać po piętach swojej koleżance z kadry. Obie pod okiem australijskiego trenera Jareda Westa zrobiły duże postępy i cały czas się rozwijają, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Rozpoczynające się dzisiaj mistrzostwa Świata w Argentynie będą pierwszym sprawdzianem formy w roku olimpijskim. Szczyt formy wszystkie zawodniczki szykują na Igrzyska, ale dla większości, w tym Polek, regaty te będą okazją do zyskania przewagi nad krajowymi rywalkami w walce o imienną przepustkę olimpijską. W Paryżu, a w zasadzie w Marsylii, bo tam odbędą się żeglarskie konkurencje Igrzysk, rywalizować może tylko jeden reprezentant danego kraju.

- Do Argentyny przyjechałam ponad tydzień przed mistrzostwami i był to bardzo intensywny czas - przyznaje Agata Barwińska. - Do tej pory mieliśmy znakomite warunki, dużo wiatru, duże fale, każdego dnia byliśmy na wodzie, sprawdzając akwen i nasz sprzęt.

Spodziewam się wyczerpujących regat ze zróżnicowanymi warunkami, bo warunki lubią się tutaj zmieniać. Mój cel to oczywiście równe, stabilne pływanie, ale ważny jest też rozwój. Chodzi o to, aby po każdych tego typu regatach do kolejnych przystępować jako jeszcze lepsza żeglarka - wyjaśnia Barwińska.

- Etap przygotowań do mistrzostw świata przebiegł sprawnie - ocenia z kolei Wiktoria Gołębiowska. - Te regaty nie mają dla mnie ani mniejszej, ani większej wagi. Są po prostu kolejnymi zawodami, do których przygotowałam się najlepiej jak potrafię, a cele mam takie same jak zawsze - skupiam się na doskonaleniu techniki i taktyki żeglowania. Zrobię wszystko, co mogę, by pokazać swoje najlepsze żeglowanie.

Dla obu Ambasadorek PGE Sailing Team Poland mistrzostwa świata w Argentynie będą ważnym elementem wewnętrznej rywalizacji o imienną kwalifikację do zbliżających się igrzysk olimpijskich. Przypomnijmy, kwalifikacja dla kraju w klasie ILCA 6 została wywalczona przez Barwińską podczas sierpniowych mistrzostw świata w Hadze.

- Mam świadomość, że rywalizujemy nie tylko o jak najlepszy wynik na mistrzostwach świata, ale też o przepustkę do Marsylii.

Jak sobie radzę z presją? Przede wszystkim, presja to nieodłączny element naszego sportu, a dla mnie kluczem do radzenia sobie z nią jest konsekwentna realizacja założonego planu - dodaje Agata Barwińska, która już zna smak medalu mistrzostw świata. W 2021 roku w Omanie wywalczyła tytuł wicemistrzowski, rok później w Teksasie medalu nie było, ale Polki spisały się bardzo dobrze, bo Agata zajęła siódme, a Wiktoria ósme miejsce. Ubiegłoroczne mistrzostwa świata w Hadze obie skończyły poza czołówką - Agata Barwińska uplasowała się na 18. miejscu, Wiktoria Gołębiowska była 40.

Warto przypomnieć, że w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” Agata Barwińska została uznana za najpopularniejszego sportowca województwa w 2021 roku, a rok później ponownie znalazła się w „złotej” dziesiątce, zajmując ósme miejsce. Iławianka jest też kandydatką w obecnie trwającym plebiscycie, w którym głosowanie zakończy się 21 stycznia, a wyniki ogłosimy 10 lutego podczas tradycyjnego Balu Sportowca.

W Argentynie wystartuje 105 zawodniczek z 47 krajów. Regaty, które zakończą się 10 stycznia, można śledzić na stronie: https://tiny.pl/c6b5h