Ostatni sprawdzian reprezentacji

Na początku roku polska reprezentacja trenowała w Legionowie, gdzie sztab szkoleniowy szczególnie dużo uwagi poświęcił obronie 6:0 i wysuniętej defensywie. Każde zajęcia kończyły się gierkami w małych grupach.

- Największy problem mamy z kolanem Szymona Sićki - przyznał selekcjoner biało-czerwonych. - Z kolei Kamil Syprzak we wtorek rano trenował, ale wieczorem musiał odpuścić z uwagi na powracający ból stopy.



Lijewski zaznaczył, że Sićko pojedzie z drużyną do Hiszpanii, ale nie jest powiedziane, że zagra w Euro. Z dwudziestki, która zebrała się w Nowy Rok w Legionowie, wypadł środkowy rozgrywający Piotr Jędraszczyk, który uskarżał się na zdrowie (ma lekki uraz przywodziciela). Jednak Jędraszczyk nadal walczy o pozycję w zespole na ME (jego kontrkandydatem jest Arkadiusz Ossowski).

- W turnieju w Granollers dalej będziemy się zgrywali, szukali tempa gry i nabierali pewności siebie - dodał Lijewski.

Dzisiaj biało-czerwoni trenować będą już w Hiszpanii. Na godziny popołudniowe Polacy mają zaplanowany wylot do Barcelony, skąd czeka ich transfer do oddalonego o niespełna 30 kilometrów Granollers.

Towarzyskie granie w Hiszpanii rozpocznie się w czwartek - tego dnia o godz. 18 reprezentacja Polski zmierzy się z Hiszpanią. W kolejnych dniach Polacy zagrają z Serbią i Słowacją, a mecze zaplanowane są odpowiednio na godz. 17.45 i 16.45.

Z kolei w fazie grupowej ME Polacy zmierzą się w Berlinie z Norwegią (11 stycznia), Słowenią (13 stycznia) i Wyspami Owczymi (15 stycznia). Dwa najlepsze zespoły awansują do dalszej fazy turnieju.