Panie stawiają na jakość

Każdy dzień kuponowego głosowania potrafi do góry nogami wywrócić skład złotej dziesiątki - zwłaszcza dotyczy to przesyłek dostarczanych przez czytelników bezpośrednio do naszej redakcji, bo zazwyczaj są to grube i wielkie koperty. Co nie dziwi - przecież nikt nie będzie jechał na Track z jednym kuponem.

Tradycyjnie wśród laureatów - kilkanaście dni przed zakończeniem głosowania - są starzy plebiscytowi wyjadacze, którzy wielokrotnie tańczyli na Balu Sportowca, a niektórzy z nich mają na swoich kontach nawet plebiscytowe zwycięstwa. Są także - co nas bardzo cieszy - debiutanci, z których kilku powinno znaleźć się w złotej dziesiątce. Zdradzimy jedynie, że powodów do radości nie mają panie, bo wśród laureatów mężczyźni stanowią - póki co - większość. Ale płeć piękna ostatnio idzie nie na ilość, tylko na jakość - przypomnijmy, że w 2021 roku w dziesiątce były tylko trzy kobiety, ale za to plebiscyt wygrała Agata Barwińska - znakomita żeglarka z Iławy. Rok później panie nie poprawiły swojego stanu posiadania, ale za to ze zwycięstwa cieszyła się Aleksandra Lisowska, utytułowana lekkoatletka AZS UWM Olsztyn.

Jak będzie tym razem, tego nikt nie wie, bo przecież o końcowej klasyfikacji decydują trzy elementy: kupony, sms-y i głosowanie kapituły.

A skoro wspomnieliśmy o sms-ach, to warto przedstawić aktualny przebieg głosowania w kilku kategoriach:

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC WOJEWÓDZTWA:

1. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.nsw.57

2. Karol Prawdzik (trójbój siłowy, KPP Gołdap) go.nsw.68

3. Daniel Gołębiowski (kettle, GIRIA Kętrzyn) go.nsw.25

4. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.8

5. Kuba Hawryluk (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsw.31

6. Mikołaj Borkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn) go.nsw.7

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsw.53

8. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn) go.nsw.48

9. Wiktoria Andruch (MMA, Arrachion Iława) go.nsw.2

10. Olaf Płatek (sumo, Shamo Ełk) go.nsw.67

BIEGACZ ROKU

1. Roman Chodara (Runners Team Kętrzyn) go.br.5

2. Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.br.26

3. Janusz Kosowski (AKM Olsztyn) go.br.17

4. Anna Lingo-Napiwodzka (Urwis Biega, Dywity) go.br.22

5. Sebastian Kubicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) go.br.20

PIŁKARZ ROKU

1. Jakub Banach (Constract Lubawa) go.plr.4

2. Radosław Lewicki (Radomniak Radomno) go.plr.26

3. Szymon Świniarski (Drwęca Nowe Miasto Lub.) go.plr.47

4. Maciej Kadziewicz (Victoria Bartoszyce) go.plr.15

5. Paweł Galik (Tęcza Biskupiec go.plr.11

SPORTOWIEC BEZ BARIER

1. Cezary Dybiński (kręgle klasyczne, bowling, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.6

2. Marcin Liszcz (judo, Atak Elbląg) go.sbb.13

3. Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, Pirat Olsztyn) go.sbb.19

4-5. Cezary Król (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.12 , Kamil Najdrowski (kolarstwo na wózkach, Smok Orneta) go.sbb.17

SPORTOWY TALENT ROKU

1. Kornelia Piekarska (taekwondo, Wikingowie Pisz/Orzysz) go.str.50

2. Antoni Kołodziejski (brazylijskie jiu jitsu, Rio jits & Gym Olsztyn) go.str.71

3. Bartosz Kapała (pływanie, Kormoran Olsztyn) go.str.22

4-5. Jonasz Opalach (brazylijskie jiu jitsu, Rio Gym Olsztyn) go.str.45 , Karol Terka (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn) go.str.72

NAJPOPULARNIEJSZY CLUB FITNESS/SIŁOWNIA

1. Klub CrossBoxFit, Kętrzyn go.fit.21

2. Power Gym – Siłownia, Fitness Club Mrągowo go.fit.31

3. Ruban Fight&Fitness go.fit.35

Na stronie gazetaolsztynska.pl opublikowaliśmy listy kandydatów wszystkich kategorii sms-owych, wśród których są m.in. Sportowe Wydarzenie Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna, Klub Roku i Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego.

>>> Sms-y wysyłamy na numer 73601 (3,69 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod (są zaznaczone na czerwono). Listy kandydatów nie są zamknięte, jeśli więc uznacie, że kogoś na nich brakuje, napiszcie o tym na adres sport@gazetaolsztynska.pl.

Głosowanie zakończy się 21 stycznia, a 10 lutego zwycięzcy wszystkich kategorii sms-owych wezmą udział w Balu Sportowca.