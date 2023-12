W sobotę w Uranii polecą skry

Trwa efekt nowej Uranii, bo drugi raz z rzędu wszystkie bilety na mecz Indykpolu AZS błyskawicznie zostały sprzedane. Ostatnie wejściówki na sobotnie spotkanie ze Skrą znalazły nabywców jeszcze przed świętami. Z jednej strony trzeba się cieszyć, ale z drugiej strony szkoda, że kibiców nie przyciągają do wyremontowanej hali znakomite wyniki oraz gra olsztyńskich siatkarzy.

Niestety, o ile nowa Urania mieni się i błyszczy, o tyle siatkarze jedynie mylą się i giną w ligowej szarzyźnie.

Po zwycięstwie w Lubinie mieliśmy nadzieję na kolejne sukcesy, tymczasem na inaugurację nowej Uranii Indykpol AZS w pięciu setach przegrał z LUK-iem, po czym w Gdańsku nie miał już kompletnie nic do powiedzenia. Znowu okazało się, że bez Szerszenia moc zespołu dramatycznie spada, bo mocno to jedynie... rozczarował Karlitzek, który zdobył zaledwie cztery punkty. Inna sprawa, że Souza też nie błyszczał (12).

- Był to bardzo ciężki mecz – przyznaje Cezary Sapiński, środkowy Indykpolu AZS. - Nie mieliśmy dobrej zagrywki. Organizacja gry w bloku wypadła dobrze, gorzej było z obroną. Siatkówka to gra błędów, my mieliśmy ich więcej, dlatego przegraliśmy.

Teraz w sobotę do Olsztyna przyjedzie Skra - pierwotnie mecz był zaplanowany na 11 listopada, lecz ze względu na zajętą halę w Iławie i brak możliwość zamiany gospodarza obie ekipy zadecydowały o przeniesieniu meczu na koniec grudnia.

Przez lata bełchatowianie dzielili i rządzili w lidze, ale te czasy najwidoczniej minęły. W poprzednim sezonie Skra po raz pierwszy od dawna nie awansowała do play-offów, no i zapowiada się na powtórkę, bo w 12 meczach ekipa z Bełchatowa zdobyła jedynie 13 punktów. Jeśli podopieczni trenera Gardiniego przegrają w Olsztynie, wtedy ich szanse na miejsce w czołowej ósemce staną się jeszcze mniejsze. Oprócz Gardiniego w Skrze są jeszcze inne olsztyńskie wątki, bo kilka miesięcy temu przeszli do niej Mateusz Poręba i Bartłomiej Lipiński.

Jeśli natomiast w sobotę przegra Indykpol AZS, wtedy grę w Pucharze Polski będzie już miał z głowy, a poza tym znacznie zmaleją jego szanse na grę w play-offach.

- W święta nie było, niestety, okazji, aby w pełni odpocząć. Szkoda, bo ostatnich miesiącach mocno dostaliśmy w kość - wyjaśnia Cezary Sapiński.

W sobotnim spotkaniu ciekawie zapowiada się m.in. pojedynek atakujących, czyli Alana Souzy (197 pkt) z Dawidem Konarskim (207) oraz rywalizacja najlepiej blokujących, czyli Szymona Jakubiszaka i Bartłomieja Lemańskiego.

- Potrzebujemy lepszej komunikacji oraz zgrania. Na pewno ważna będzie zagrywka i siła ataku - te dwa elementy będą decydować o końcowym wyniku – kończy Cezary Sapiński.

* 13. kolejka; piątek: Cuprum Lubin - Asseco Resovia Rzeszów (17.30), Projekt Warszawa - Stal Nysa (20.30); sobota: Aluron Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel (14.45), Barkom Lwów - GKS Katowice (20.30).

* 14. kolejka, wtorek: Indykpol AZS Olsztyn - Projekt Warszawa (15.45), Czarni Radom - Barkom Lwów (18.20), Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel (21); środa: Norwid Częstochowa - Trefl Gdańsk (15.45), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron Warta Zawiercie (18.20), Asseco Resovia Rzeszów - LUK Lublin (21); czwartek: Stal Nysa - Ślepsk Suwałki (15.45), GKS Katowice - Cuprum Lubin (18.20).

PO 13 KOLEJKACH

1. Jastrzębski* 33 34:6

2. Projekt* 32 34:9

3. Resovia* 27 32:14

4. Warta* 27 30:12

5. Trefl 25 27:17

6. LUK 22 29:25

7. Stal* 22 27:22

8. ZAKSA 21 26:22

-----------------------------------

9. Indykpol AZS* 19 23:22

10. Częstochowa 14 20:31

11. Skra* 13 20:27

12. Barkom* 13 18:28

13. Ślepsk 12 13:29

14. Cuprum* 8 12:30

15. Katowice* 6 11:32

16. Czarni 3 8:38

* mecz mniej