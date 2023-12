Cztery skocznie, wiele emocji

Brak wiary w podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera ma solidne podstawy. Przecież w żadnym z ośmiu konkursów obecnego Pucharu Świata polski skoczek nie znalazł się nawet w czołowej dziesiątce.

Choć w ostatnich latach polscy skoczkowie zanotowali wiele sukcesów, to kryzysy też się zdarzały. Na przykład dwa lata temu w trakcie TCS z imprezy wycofany został słabo spisujący się jego trzykrotnie zwycięzca Kamil Stoch. Teraz jednak kompletna niemoc dopadła całą kadrę. W efekcie tuż przed TCS Thurnbichler zdecydował się odwołać swojego asystenta Marka Noelke. Zastąpił go Wojciech Topór.

Do walki o Złotego Orła przystąpi sześciu Polaków. Wybrańcami austriackiego szkoleniowca są: Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Maciej Kot oraz Aleksander Zniszczoł.

Nadziei na dobry wynik można upatrywać w tym, że TCS rządzi się swoimi prawami i już zdarzało się, że wygrywał skoczek niebrany pod uwagę. Co więcej, taka niespodzianka była też dziełem Polaka. Cztery lata temu zwyciężył Kubacki, choć do zawodów przystępował jako 15. w klasyfikacji generalnej PŚ, a w poprzedzających TCS konkursach w Engelbergu zajął 22. i 47. miejsce.

Faworytem numer jeden jest Stefan Kraft. Austriak w tradycyjnym i prestiżowym turnieju triumfował już w sezonie 2014/15, a obecny cykl PŚ zaczął od wygrania czterech konkursów. Najlepszy był także przed świętami w Engelbergu i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej.

Na przełamanie liczą Niemcy, którzy na zwycięstwo w TCS czekają już ponad 20 lat. W edycji 2001/02 najlepszy był Sven Hannawald. Dwa lata temu jako lider PŚ do turnieju przystępował Karl Geiger, ale ukończył go na czwartym miejscu. Teraz Geiger w generalce jest czwarty, a wyprzedzają go dwaj rodacy - Andreas Wellinger i Pius Paschke.

Z drugiego szeregu atakował będzie Ryoyu Kobayashi, który TCS wygrał w sezonach 2018/19 i 2021/22. W obecnym PŚ Japończyk tylko raz stanął na podium - był trzeci w Klingenthal.

W podobnym położeniu co Polacy, choć nie aż tak złym, są Norwegowie, którzy również spisują się poniżej oczekiwań. Dopiero 13. w PŚ jest broniący Kryształowej Kuli i Złotego Orła Halvor Egner Granerud.



Po raz 25. w TCS wystąpi 42-letni Szwajcar Simon Ammann. Więcej startów w tej imprezie ma tylko legendarny Japończyk Noriaki Kasai - 28. Nadchodząca edycja będzie 19. w karierze Stocha.

Od sezonu 1979/80 TCS, określany mianem narciarskiego Wielkiego Szlema czy odpowiednika kolarskiego Tour de France, zaliczany jest do klasyfikacji PŚ. Pierwszym polskim zwycięzcą w 2001 roku został Adam Małysz.

Przy okazji 45. edycji wprowadzono system KO polegający na tym, że na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finału awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.



PROGRAM 72. TCS

* Oberstdorf, 28 grudnia, g. 14 - oficjalny trening, g. 16.30 - kwalifikacje; 29 grudnia, g. 15.45 - seria próbna, g. 17.15 - pierwsza seria konkursowa

* Garmisch-Partenkirchen, 31 grudnia, g. 11.45 - oficjalny trening, g. 13.45 - kwalifikacje; 1 stycznia, g. 12.30 - seria próbna, g. 14 - pierwsza seria konkursowa

* Innsbruck, 2 stycznia, g. 11.15 - oficjalny trening, g. 13.30 - kwalifikacje; 3 stycznia, g. 12 - seria próbna, g. 13.30 - pierwsza seria konkursowa

* Bischofshofen, 5 stycznia, g. 14.15 - oficjalny trening, g. 16.30 - kwalifikacje; 6 stycznia, g. 15 - seria próbna, 16.30 - pierwsza seria konkursowa



POLACY NA PODIUM

Dziewięć razy, w tym pięć na najwyższym stopniu, stali Polacy na podium narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni.

Kamil Stoch ma w dorobku trzy triumfy w tej prestiżowej imprezie. Wygrał w sezonach 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Dawid Kubacki najlepszy był w 2020 roku, a w 2001 od wygrania TCS pasmo swoich wielkich sukcesów zapoczątkował Adam Małysz. W sumie Polacy 26 razy kończyli TCS w czołowej szóstce. Pierwszy uczynił to Antoni Wieczorek w sezonie 1961/62, kiedy zajął piątą pozycję.

* 1. miejsce: Adam Małysz - 2000/01; Kamil Stoch - 2016/17; Stoch - 2017/18; Dawid Kubacki - 2019/20; Stoch - 2020/21

* 2. miejsce: Piotr Żyła - 2016/17; Kubacki - 2022/23

* 3. miejsce: Małysz - 2002/03; Kubacki - 2020/21

* 4. miejsce: Małysz - 2001/02; Małysz - 2004/05; Małysz - 2007/08; Stoch - 2012/13; Maciej Kot - 2016/17; Kubacki - 2018/19; Żyła - 2022/23

* 5. miejsce: Antoni Wieczorek - 1961/62; Józef Przybyła - 1964/65; Stanisław Bobak - 1974/75; Żyła - 2020/21; Stoch - 2022/23

* 6. miejsce: Bobak - 1975/76; Małysz - 2010/11; Kubacki - 2017/18; Stoch - 2018/19; Andrzej Stękała - 2020/21



REKORDY

* Najczęściej - po 16 razy - w Turnieju Czterech Skoczni najlepsi okazali się reprezentanci Niemiec, Finlandii i Austrii.

* Najwięcej konkursów, po 10, wygrali Niemiec Jens Weissflog i Norweg Bjoern Wirkola. Dziewięć zwycięstw odnotowali Austriak Gregor Schlierenzauer oraz Fin Jane Ahonen, osiem Japończyk Ryoyu Kobayashi, a siedem Stoch i Fin Matti Nykaenen.

* Najwięcej wygranych konkursów (wg państw): 64 - Austria; 56 - Niemcy; 51 - Norwegia; 45 - Finlandia; 19 - Japonia; 12 - Polska; 11 - Czechy; 10 - ZSRR

* Zwycięzca wszystkich konkursów TCS w jednej edycji: Sven Hannawald (Niemcy, w sezonie 2001/02), Kamil Stoch (Polska, 2017/18), Ryoyu Kobayashi (Japonia, 2018/19)

* Największa przewaga punktowa zwycięzcy TCS nad drugim skoczkiem: Adam Małysz (104,4 pkt nad Finem Janne Ahonenem w sezonie 2000/01). Małysz jako pierwszy w historii uzyskał łącznie ponad tysiąc punktów (1045,9)

TRIUMFATORZY

Halvor Egner Granerud wygrał poprzednią edycję Turnieju Czterech Skoczni. To był pierwszy od 2007 roku triumf reprezentanta Norwegii w tej prestiżowej imprezie.

Najczęściej zwyciężał Fin Janne Ahonen - pięć razy. Cztery triumfy ma na koncie Niemiec Jens Weissflog, a trzy m.in. Kamil Stoch.

1953 Sepp Bradl (Austria)

1953/54 Olav Bjoernstad (Norwegia)

1954/55 Hemmo Silvenoinen (Finlandia)

1955/56 Nikołaj Kamieński (ZSRR)

1956/57 Pentti Uotinen (Finlandia)

1957/58 Helmuth Recknagel (NRD)

1958/59 Helmuth Recknagel (NRD)

1959/60 Max Bolkard (NRD)

1960/61 Helmuth Recknagel (NRD)

1961/62 Eino Kirjonen (Finlandia)

1962/63 Toralf Engan (Norwegia)

1963/64 Veikko Kankkonen (Finlandia)

1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Norwegia)

1965/66 Veikko Kankkonen (Finlandia)

1966/67 Bjoern Wirkola (Norwegia)

1967/68 Bjoern Wirkola (Norwegia)

1968/69 Bjoern Wirkola (Norwegia)

1969/70 Horst Queck (NRD)

1970/71 Jiri Raska (Czechosłowacja)

1971/72 Ingolf Mork (Norwegia)

1972/73 Rainer Schmidt (NRD)

1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NRD)

1974/75 Willi Puerstl (Austria)

1975/76 Jochen Danneberg (NRD)

1976/77 Jochen Danneberg (NRD)

1977/78 Kari Yliantilla (Finlandia)

1978/79 Pentti Kokkonen (Finlandia)

1979/80 Hubert Neuper (Austria)

1980/81 Hubert Neuper (Austria)

1981/82 Manfred Deckert (RFN)

1982/83 Matti Nykaenen (Finlandia)

1983/84 Jens Weissflog (NRD)

1984/85 Jens Weissflog (NRD)

1985/86 Ernst Vettori (Austria)

1986/87 Ernst Vettori (Austria)

1987/88 Matti Nykaenen (Finlandia)

1988/89 Risto Laakkonen (Finlandia)

1989/90 Dieter Thoma (RFN)

1990/91 Jens Weissflog (Niemcy)

1991/92 Toni Nieminen (Finlandia)

1992/93 Andreas Goldberger (Austria)

1993/94 Espen Bredesen (Norwegia)

1994/95 Andreas Goldberger (Austria)

1995/96 Jens Weissflog (Niemcy)

1996/97 Primoz Peterka (Słowenia)

1997/98 Kazuyoshi Funaki (Japonia)

1998/99 Janne Ahonen (Finlandia)

1999/00 Andreas Widhoelzl (Austria)

2000/01 Adam Małysz (Polska)

2001/02 Sven Hannawald (Niemcy)

2002/03 Janne Ahonen (Finlandia)

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegia)

2004/05 Janne Ahonen (Finlandia)

2005/06 Janne Ahonen (Finlandia) i Jakub Janda (Czechy)

2006/07 Anders Jacobsen (Norwegia)

2007/08 Janne Ahonen (Finlandia)

2008/09 Wolfgang Loitzl (Austria)

2009/10 Andreas Kofler (Austria)

2010/11 Thomas Morgenstern (Austria)

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Austria)

2012/13 Gregor Schlierenzauer (Austria)

2013/14 Thomas Diethart (Austria)

2014/15 Stefan Kraft (Austria)

2015/16 Peter Prevc (Słowenia)

2016/17 Kamil Stoch (Polska)

2017/18 Kamil Stoch (Polska)

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japonia)

2019/20 Dawid Kubacki (Polska)

2020/21 Kamil Stoch (Polska)

2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japonia)

2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegia)