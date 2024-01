Najlepszy rok w historii klubu

Jeden z najważniejszych sukcesów to medale kolarzy tandemowych, którzy nadal walczą o nominacje i wyjazd na tegoroczne igrzyska paraolimpijskie w Paryżu. Otylia Marczuk, córka medalisty z Londynu i Pekinu Krzysztofa Kosikowskiego, wraz z pilotką Ewą Bańkowską zostały w 2023 wicemistrzyniami świata w wyścigu ze startu wspólnego. Na tej samej imprezie odbywającej się w Glasgow Piotr Kołodziejczuk z pilotem Michałem Podlaskim zajęli znakomite piąte miejsce, również w wyścigu ze startu wspólnego. Otylia potwierdziła znakomitą formę na mistrzostwach Europy w Rotterdamie, gdzie wywalczyła srebrny oraz brązowy medal.

Na tej imprezie swój pierwszy międzynarodowy sukces w kolarstwie osiągnęła Katarzyna Orzechowska, która z pilotką Barbarą Borowiecką zdobyły srebrny medal w wyścigu ze startu wspólnego.

Pani Kasia od niedawna zajmuje się kolarstwem, bo do tej pory znana była z sukcesów w strzelectwie pneumatycznym, w którym zresztą nadal potwierdza swoją klasę i przynależność do światowej elity niewidomych i słabowidzących strzelców.

Zaangażowanie w kolarstwo nie przeszkodziło jej w zostaniu mistrzynią Europy (Rotterdam) w strzelectwie w postawie leżąc oraz brązową medalistką mistrzostw świata w Peru, również w postawie leżąc.

Jak co roku nie zawiedli także specjaliści od bowlingu i kręgli klasycznych. Olsztynianie wzięli udział w IBSA World Games, a więc multidyscylinarnych mistrzostwach dla osób niewidomych i słabowidzących z całego świata, które odbyły się w Birmingham (Wielka Brytania). Zofia Sarnacka, Cezary Dybiński, Mieczysław Kontrymowicz i Stanisław Stopierzyński przywieźli z tej imprezy aż 12 medali. Wzięli również udział w mistrzostwach Europy w Pradze, podczas których każdy z nich zdobył medal: złote - Mieczysław Kontrymowicz i Zofia Sarnacka, a srebrne - Stanisław Stopierzyński i Cezary Dybiński.

Tym samym bilans sportowców OKS Warmia i Mazury na arenach międzynarodowych w 2023 roku zamknął się bilansem 6 złotych, 10 srebrny i 10 brązowych medali, co jest najlepszym wynikiem w historii klubu.

Na tym nie koniec sukcesów, bo na imprezach rangi mistrzostw Polski niewidomi i słabowidzących sportowcy z Olsztyna zdobyli 44 medale:

* 5 w bowlingu

* 5 w brydżu

* 3 w kręglach klasycznych

* 11 w kolarstwie tandemowym

* 3 w lekkiej atletyce

* 3 w szachach

* 13 w strzelectwie

* 1 w nordic walking

Szczególnie cieszą sukcesy młodych strzelców - Bogdan Rutkowski wszedł do krajowej czołówki z przytupem, bo już na początku swojej przygody ze sportem w 2023 roku został mistrzem Polski w postawie stojąc! W tej samej konkurencji brąz wywalczył junior Filip Fred.

- Chcielibyśmy, aby kolejne lata były równie udane - mówi Katarzyna Orzechowska. - A porażki niech będą jedynie motywacją do dalszej pracy nad pokonywaniem własnych barier. Zachęcamy osoby mające problem ze wzrokiem do uprawiania sportu, u nas każdy znajdzie coś dla siebie, a drzwi do klubu stoją przed nimi otworem.