Francuski spacerek Dekorglassu

TENIS STOŁOWY\\\ W Działdowie w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Dekorglass zgodnie z przewidywaniami po raz drugi ograł Francuzów. Co prawda nie awansował do Final Four, ale na na osłodę zagra w ćwierćfinale Pucharu Europy.

* Dekorglass Działdowo – Hennebont GV 3:1

Jonathan Groth – Andrei Maltizov 3:0 (11:6, 11:3, 11:3), Kaii Konishi – Alexander Gillen 3:0 (11:6, 11:6, 11:4), Patryk Lewandowski – Vladimir Sidorenko 0:3 (7:11, 7:11, 6:11), Groth – Gillen 3:0 (11:3, 11:4, 12:10)

Przed meczem prezes Ferdynand Chojnowski był pewny swego, twierdząc, że Dekorglass poradzi sobie z Francuzami nawet bez Jakuba Dyjasa, który wyleczył kontuzję i był gotowy do gry. No i przebieg meczu potwierdził, że prezes Chojnowski nie rzucał słów na wiatr, bowiem Groth i Konishi byli poza zasięgiem rywali, o czym świadczą wyniki setów (m.in. trzy razy wygrane do trzech i dwa do czterech punktów). W efekcie - tak jak wcześniej we Francji - dwa pojedynki wygrał Groth, a trzeci padł łupem Japończyka. Jedyny punkt rywale ponownie zdobyli na Patryku Lewandowskim, mistrzu Polski juniorów.



- Mecz bez większej historii, bo rywale po raz drugi zagrali w osłabionym składzie - przyznał prezes Chojnowski. - Z tego powodu my też nie wystawiliśmy Dyjasa.

Ostatecznie Dekorglass zajął drugie miejsce w grupie C, dzięki czemu teraz wystąpi w ćwierćfinale Pucharu Europy ETTU. Natomiast w Final Four Ligi Mistrzów zagrają: Neu-Ulm (grupa B), Wiener Neustadt (grupa C) i Borussia Duesseldorf (grupa D). Czwartym uczestnikiem turnieju będzie zwycięzca dzisiejszego meczu Cergy - Saarbrucken. W tej chwili w grupie A prowadzi Saarbrucken (6 pkt) przed Cergy (5) - zespół, który przegra tę rywalizację, weźmie udział - tak jak Dekorglass - w ćwierćfinale Pucharu Europy. W tej fazie rozgrywek zobaczymy także Dartom Bogorię Grodzisk Mazowiecki (drugie miejsce w grupie B) i Wels (drugie miejsce w grupie D).

Losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Europy odbędzie się 22 grudnia.

GRUPA C

1. Wiener 8 12:6

2. Dekorglass 6 9:8

3. Hennebont 4 5:12

Po krótkim odpoczynku tenisiści stołowi z Działdowa wczoraj wyruszyli do Bytomia, gdzie dzisiaj zakończą rundę zasadniczą Superligi. Mecz z Polonią rozpocznie się o godz. 18.

Oba zespoły mają po siedem zwycięstw i po trzy porażki. Warto przypomnieć, że w Polonii występuje Patryk Chojnowski, który w Dekorglassie spędził cztery lata (2014-17 i 2021-22).

Działdowianie zagrają w nietypowym składzie: Konishi, Dyjas i młody Mateusz Sakowicz. - Grotha nie będzie, bo nie zakontraktowaliśmy go na wszystkie pojedynki - wyjaśnia Ferdynand Chojnowski. - Po tym meczu Superliga zostanie podzielona na Grupę Mistrzowską i Grupę Spadkową - przypomina Ferdynand Chojnowski. - Dlatego rewanż z Polonią już zagramy w Grupie Mistrzowskiej, która potem - uzupełniona o dwa najlepsze zespoły z Grupy Spadkowej - będzie rywalizować o medale.

W play-offach zespół z pierwszego miejsca w dwumeczu zmierzy się z ósmą ekipą, drugi z siódmą, trzeci z szóstą i czwarty z piątą.

* Inne dzisiejsze mecze: Palmiarnia ZKS Zielona Góra - Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, Akademia Zamojska Zamość - Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz, Olimpia-Unia Grudziądz - Dojlidy Białystok (18).

SUPERLIGA

1. Bogoria* 27 30:11

2. Gwiazda 23 25:1

3. Dekorglass 20 24:15

4. Olimpia-Unia 18 22:

5. Polonia 17 24:17

6. Dojlidy 17 21:1

------------------------------

7. Akademia 14 18:2

8. Jarosław* 14 20:2

9. Suchedniów 12 20:25

10. AZS AWFiS* 11 16:2

11. Palmiarnia 8 15:2

12. Pogoń* 5 10:29

* mecz więcej

RANKING INDYWIDUALNY SUPERLIGI

1. Panagiotis Gionis (Dartom Bogoria) - 13 zwycięstw/2 porażki

2. Jeongwoo Park (Suchedniów) - 11/4

3. Patryk Chojnowski (Polonia Bytom) - 10/5

4. Vladislav Ursu (Gwiazda Bydgoszcz) - 9/1

5. Jonathan Groth (Dekorglass Działdowo) - 8/3

(..)

15. Jakub Dyjas (Dekorglass) - 6/4

(...)

25. Kaii Konishi (Dekorglass) - 4/4