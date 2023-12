Cuda w Ekstraklasie

W Krakowie w 50. minucie sygnał do odrabiania dużych strat dał Artur Siemaszko (były zawodnik pierwszoligowego Stomilu Olsztyn), a później dwie bramki - obie z rzutów karnych - zdobył reprezentant Mołdawii Artur Craciun. Ten sam piłkarz, również z jedenastki, zapewnił zwycięstwo Puszczy w poprzedniej kolejce nad Widzewem 1:0.

Równie skwaszone miny - jak kibice Jagiellonii - mają sympatycy Lecha, bo poznaniacy do 79. minuty wygrywali 2:0 w Radomiu, ale w końcówce dali sobie strzelić dwa gole (gospodarze do remisu doprowadzili w szóstej doliczonej minucie!). Inna sprawa, że Lech od 64. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Szweda Karlstroema.

A że było to kolejne niepowodzenie „Kolejorza”, więc posadę stracił trener John van den Brom. Holendra zastąpił Mariusz Rumak, który w latach 2012-14 już prowadził poznański zespół.

Wpadki faworytów to dobra informacja dla pewnego już pierwszego miejsca na koniec roku Śląska. Wrocławianie pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin 2:1, a swoją 14. bramkę w sezonie zdobył lider klasyfikacji strzelców Erik Exposito. Był to już 16. z rzędu ligowy mecz podopiecznych Jacka Magiery bez porażki. Wrocławianie zgromadzili już 41 punktów, czyli o trzy więcej niż... przez cały poprzedni sezon. Wówczas z trudem wywalczyli utrzymanie w elicie.

Coraz większy niepokój panuje natomiast w Widzewie. Zasłużony klub doznał trzeciej ligowej porażki z rzędu, tym razem 1:2 z Pogonią, która awansowała na czwarte miejsce.

* Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0 (Yokota 28, Kaprálik 47, Podolski 90)

* Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok 3:3 (Siemaszko 50, Crăciun 63 k, 83 k - Wdowik 9, 17, Imaz 28)

* Radomiak Radom - Lech Poznań 2:2 (Abramowicz 79, Rocha 90 - Kwekweskiri 30, Pereira 50)

* Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 1:2 (Álvarez 43 - Grosicki 45, Kouloúris 52)

* Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:2 (Muñoz 84 - Rzuchowski 46, Expósito 75)

* ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 1:1 (Hoti 32 - Przemysław Szur 90)

* Raków Częstochowa - Korona Kielce 1:0 (Malarczyk 87 samob.)

* Legia Warszawa - Cracovia 2:0 (Kun 46, Kramer 86 k)

* Piast Gliwice - Stal Mielec (poniedziałek, g. 19)

PO 19 KOLEJKACH

1. Śląsk 41 31:15

2. Jagiellonia 38 45:27

3. Lech 33 32:25

4. Raków* 32 35:22

5. Legia* 32 29:21

6. Pogoń 30 34:23

7. Górnik 26 22:21

8. Zagłębie 25 22:31

9. Radomiak 24 24:23

10. Stal** 22 25:26

11. Widzew 22 22:27

12. Piast** 21 15:14

13. Puszcza* 20 24:34

14. Warta 19 20:26

15. Korona* 18 19:21

--------------------------------

16. Cracovia* 18 20:28

17. Ruch 13 22:34

18. ŁKS* 10 13:36

* mecz mniej ** 2 mecze mniej