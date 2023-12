Porażka na otwarcie Uranii

* Indykpol AZS Olsztyn - Bogdanka LUK Lublin 2:3 (29:27, 25:23, 18:25, 20:25, 9:15)

INDYKPOL AZS: Tuaniga, Szerszeń, Souza, Jakubiszak, Sapiński, Karlitzek, Hawryluk (libero) oraz Jankiewicz, Armoa, Szymendera

Początek pierwszego seta należał do gości, którzy m.in. po asie Malinowskiego odskoczyli na cztery punkty (2:6). Jednak olsztynianie w ekspresowym tempie odrobili straty, a po kontrze zakończonej przez Karlitzka objęli prowadzenie 9:8. Od tego momentu trwała zacięta walka punkt za punkt okraszona sporą liczbą błędów własnych - na przykład w dwóch kolejnych akcjach Szerszeń przekroczył linię trzeciego metra.

W końcówce minimalnie lepsi byli podopieczni trenera Javiera Webera - 22:21 po kontrze Szerszenia, 23:22 po ataku Souzy, ale dwa kolejne punkty zdobyli goście. Indykpol AZS jednak wyszedł z opresji, a w głównej roli wystąpił Karlitzek.

* 25:24 - as Szerszenia

* 26:25 - Karitzek zablokował Malinowskiego

* 27:26 - atak Karlitzka

* 28:27 - atak Sapińskiego

* 29:27 - as Karlitzka

Początek drugiego seta należał do Indykpolu AZS (9:6), lecz kilka nieudanych akcji spowodowało, że na tablicy wyników pojawił się remis 10:10. Jednak olsztynianie szybko odbudowali przewagę - mocna zagrywka Tuanigi i atak Souzy z przechodzącej piłki oraz autowy atak Malinowskiego (13:10).

Po chwili było jeszcze lepiej (18:14), a po dwóch atakach Karlitzka Indykpol AZS wygrywał nawet 21:15. I gdy koniec wydawał się bliski, gospodarze niespodziewanie stracili pięć punktów z rzędu... Następne akcje należały do gospodarzy (as Tuanigi, obrona Hawryluka), niestety, przy pierwszej piłce setowej Szerszeń znowu nastąpił na linię trzeciego metra! Całe szczęście w następnej akcji Souza już się nie pomylił.

W trzeciej partii po asie Komendy goście odskoczyli na dwa punkty (9:7), ale Indykpol AZS, a konkretnie Souza, odrobił straty (11:11). Niestety, po chwili gospodarze przegrywali już 12:16 i 14:18. Wtedy kilka razy błysnął Argentyńczyk Armoa, szczególnie zaimponował, wręcz wyciągając z trybun piłkę, którą na punkt zamienił rozgrywający znakomity mecz Karlitzek. Po asie Niemca straty Olsztyna zmalały do dwóch oczek (17:19), ale LUK szybko się odbudował, zdobywając cztery punkty z rzędu (17:23), m.in. po bloku na Souzie, a w ostatniej akcji Szymendera trafił w antenkę...

Po tym niepowodzeniu trener Weber postanowił zmienić wyjściowy skład, zostawiając na boisku Jankiewicza (za Tuanigę) i Armoę (za Szerszenia).

Niestety, goście na siatce zbudowali szczelny blok, na którym zęby połamali sobie Karlitzek i Armoa (3:6). Po kolejnym nieudanym ataku Argentyńczyka lublinianie odskoczyli na cztery oczka (4:8), a po asie Komendy nawet na pięć (5:10).

Z każdą kolejną nieudaną akcją olsztynianie stawali się coraz mniej pewni swych umiejętności, z kolei gości każda taka akcja dodatkowo napędzała. LUK wygrywał 14:7, więc już tylko jakaś radykalna zmiana mogła odmienić losy tego seta. W końcówce Indykpol AZS powrócił do wyjściowego ustawienia, zdobył nawet kilka punktów, ale to było za mało, by odrobić straty.

W tej sytuacji o wyniku musiał rozstrzygnąć tie-break, na początku którego dwa ataki zepsuł Souza (1:4), a po autowym ataku Karlitzka zrobiło się 2:6. Trener Weber wziął czas, ale nie odmieniło to jego zespołu, który przegrał do 9.

* Inne wyniki 12. kolejki: Jastrzębski Węgiel - Ślepsk Malow Suwałki 3:0 (25:17, 25:18, 25:19), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Projekt Warszawa 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 22:25), Norwid Częstochowa - Cuprum Lubin 3:1 (21:25, 25:21, 27:25, 26:24), GKS Katowice - Czarni Radom 3:0 (25:21, 25:19, 25:22), Skra Bełchatów - Aluron Warta Zawiercie 0:3 (22:25, 19:25, 21:25), Stal Nysa - Trefl Gdańsk; poniedziałek: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Lwów (20.30)