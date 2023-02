Pijani za kółkiem. Rekordzista miał prawie 3 promile

Pierwszego nietrzeźwego kierowcę policjanci zatrzymali w sobotę (4 lutego) przed godz. 16.00 na terenie gminy Pisz. Funkcjonariusze skontrolowali ciągnik rolniczy, którym kierował 42-letnimieszkaniec pobliskiej miejscowości. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 1 promil alkoholu w organizmie.

W tym samym czasie inny patrol zatrzymał na terenie gminy Biała Piska samochód marki Volkswagen Passat. Kierował nim 50-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Policjanci nie mieli żadnych wątpliwości,że kierowca jest nietrzeźwy, bo wyraźnie czuć było od niego alkohol. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Był to niechlubny rekordzista minionego weekendu.

W niedzielę (5 lutego) przed godz. 23.00 w Białej Piskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Audi.Kierował nim 34-letni mężczyzna, który miał ponad 2 promile alkoholu. Wszystkim nietrzeźwym kierującym policjanci zatrzymali prawa jazdy. Odpowiedzą oni za popełnienie przestępstwa,za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy nawet na 15 lat.

Wśród nieodpowiedzialnych kierowców było też dwóch, którzy złamali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obaj zatrzymani zostali do kontroli drogowej w piątek (3 lutego). Pierwszym z nich był 23-latek kierujący pojazdem marki Volkswagen. Zakaz orzeczony mu został w grudniu 2022 roku na okres 6 miesięcy. Drugi kierujący to 35-latek jadący samochodem marki Opel. Zakaz obowiązywał go od października ubiegłego roku przez kolejne sześć miesięcy. Złamanie takiego zakazu jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

W piątek policjanci zatrzymali też do kontroli pojazd marki Volkswagen, którym kierował 52-letni mieszkaniec gminy Orzysz. Mężczyzna ten nie posiadał wymaganych uprawnień. Jest to wykroczenie, za które grozi kara aresztu, ograniczenia wolności,albo grzywny nie niższej niż 1500 zł. Do tego sąd orzeknie jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów.

KPP w Piszu