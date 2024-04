Przestępcy z Orzysza grozi 15 lat więzienia

Policjanci z Komisariatu Policji w Orzyszu zatrzymali 38-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie licznych przestępstw na terenie miasta. Lista przedstawionych mu zarzutów jest długa —

są to głównie kradzieże z włamaniem, naruszenie miru domowego, kierowanie gróźb karalnych oraz posiadanie narkotyków.

Jak ustalili kryminalni, 38-latek w styczniu tego roku dwukrotnie wdarł się do mieszkania znajomej i wbrew jej żądaniu nie chciał go opuścić. Zniszczył jej telewizor, mikrofalówkę, domofon, prostownicę oraz wiele innych przedmiotów. Właścicielka wyceniła wartość strat na kwotę 6800 zł. W związku z tym zatrzymany mężczyzna usłyszał dwa zarzuty naruszenia miru domowego, w tym jeden połączony ze zniszczeniem mienia.

Innym razem, ten sam mieszkaniec Orzysza, kilkukrotnie groził tej kobiecie spowodowaniem u niej obrażeń ciała. Wysyłał jej też wiadomości tekstowe zawierające takie groźby. Wzbudziły one u pokrzywdzonej obawy, że rzeczywiście mogą być spełnione. Zgłosiła więc sprawę na policję, a zatrzymany usłyszał kolejny zarzut. To kierowanie gróźb karalnych.

Do tego doszło jeszcze sześć zarzutów za kradzieże z włamaniem, w tym aż pięć za usiłowanie. Jak ustalili śledczy 38-latek w styczniu tego roku włamał się do pomieszczeń gospodarczych w Orzyszu, do garaży i do piwnicy w bloku. Wchodził po przecięciu skobla przy drzwiach. Najciekawsze jest to, że włamywał się do pomieszczeń, w których nie było przedmiotów będących w jego zainteresowaniu.

Udało mu się ukraść tylko jedną rzecz. Była to głowica do sekatora elektrycznego wartości 100 zł, którą zabrał z pomieszczeń gospodarczych. To jeszcze nie koniec długiej listy zarzucanych mu czynów. Na koniec dochodzi jeszcze posiadanie blisko 60 gramów narkotyków w postaci amfetaminy, którą funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli w jego mieszkaniu.

Zatrzymanemu mieszkańcowi Orzysza grozi surowa kara nawet 15 lat pozbawienia wolności, bo przestępstw tych dokonał w okresie tzw. recydywy.

KPP w Piszu