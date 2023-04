Ostróda znów bez "Tajemnic"

Na portalu Przewodników pojawił się taki wpis:

"Temat spacerów "Tajemnice Starej Ostródy" w ramach projektu realizowanego przez członków naszego Stowarzyszenia od 9 lat wraca jak bumerang każdej wiosny w postaci pytań zewsząd do nas napływających od naszych sympatyków - czy będziecie w tym roku prowadzić spacery? W tym roku odpowiadamy, że podobnie jak w ubiegłym roku, pomimo zbliżającego sezonu wielkimi krokami, nie podpisaliśmy do tej pory z miastem Ostróda umowy, pomimo dwukrotnie wyrażonej na piśmie chęci jej kontynuacji.

Spacery na stałe wpisały się w kalendarze zarówno mieszkańców, jak i turystów i patrząc chociażby na rok ubiegły wielokrotnie zdarzało się, że frekwencja na jednym spacerze sięgała 60 osób.

Widać, że nie tylko według nas jest to doskonała promocja miasta, która niesie się w świat, rozpowszechniana również poprzez artykuły o atrakcjach miasta.

Z turystycznym pozdrowieniem.

Zarząd Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników".

O co chodzi? Najkrócej mówiąc o 25 tysięcy złotych na spacery organizowana od maja do października. Przewodnicy przygotowują od 8 do 10 tras w sezonie o różnej tematyce. Pieniądze są na wynagrodzenia dla przewodników i pokrycie kosztów biletów tam, gdzie wizyty są płatne. W sezonie są to 22 soboty z przewodnikiem - dwa wyjścia każdej soboty. "Tajemnice" cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. Dotąd wzięło w nich udział ponad 13 tysięcy osób.

— Wniosek do budżetu miasta złożyliśmy jesienią ubiegłego roku — mówi Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. — W tym roku w lutym przypomnieliśmy go, wyrażając gotowość do prowadzenia wycieczek po Ostródzie także w tym roku. Nasze pisma pozostały bez odpowiedzi. Miasto najwyraźniej nie jest zainteresowane i nie chce współpracy z nami, chociaż nic nie zapowiadało zmiany formuły czy rezygnacji z naszych usług.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. Umowa została jednak podpisana, chociaż w ostatniej chwili. Przewodnicy wzięli nawet udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Turystyki i Współpracy Samorządowej Rady Miejskiej, by sprawę wyjaśnić. Okazało się, że żadnych zastrzeżeń do ich pracy nikt nie ma, a jedynie pojawiła się "inna koncepcja" zwiedzania Ostródy.

Na Warmii i Mazurach program turystyczny rusza w weekend majowy. W tym roku majówka będzie bez historycznych spacerów. Możemy się na nie udać na Pola Grunwaldu i do gminy Dąbrówno - te podmioty zadbały o promocję z udziałem doświadczonych przewodników. Ich Stowarzyszenie rozważa natomiast uruchomienie w Ostródzie "Tajemnic" komercyjnych lub sponsorowanych.