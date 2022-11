Nie lada dreszczowiec! "Nie można ani na moment zwątpić w ten zespół!"

PIŁKA NOŻNA\\\ Sokół w ostatnim meczu III ligi w tym roku zafundował swoim kibicom nie lada dreszczowiec. Jeszcze do 90. minuty ostródzianie przegrywali 2:3 z Ursusem Warszawa, ale w doliczonym czasie gry strzelili dwa gole i ostatecznie wygrali 4:3!

• Sokół Ostróda — Ursus Warszawa 4:3 (1:2)

0:1 - Muszyński (3), 1:1 - Kiełtyka (16), 1:2 - Kamiński (30 k), 2:2 - Porębski (78), 2:3 - Bernacik (87), 3:3 - Święty (90), 4:3 - Mysiorski (90),



SOKÓŁ: Florczak — Kwiencer, Porębski, Skok, Pawluczuk (32 Szałkowski), Kopacz (55 Banul), Kiełtyka, Święty, Furman, Mysiorski, Kasprzyk,

Piłkarze Sokoła do meczu przystępowali w bardzo dobrych nastrojach. Wszak sześć spotkań z rzędu bez porażki mówi samo za siebie. Rundę jesienną wypadało więc zakończyć z przytupem i ograć, eufemistycznie mówiąc, nie najmocniejszego Ursusa Warszawa. O zwycięstwo w tym spotkaniu nie było jednak łatwo, bo Sokół do przerwy przegrywał 1:2. Ba, jeszcze w 90. minucie wydawało się, że po komplet punktów sięgną gracze ze stolicy.

Goście już w 3. minucie wyszli na prowadzenie po celnym strzale Mateusza Muszyńskiego. Sokół skutecznie odpowiedział w 16. minucie. Do remisu doprowadził Michał Kiełtyka i cała zabawa właściwie zaczęła się od początku. Po pół godzinie gry doszło do iście kuriozalnej sytuacji. Tuż przed polem karnym Bartłomiej Pawluczuk sfaulował jednego z graczy Ursusa, po czym arbiter podyktował ... rzut karny. "Jedenastkę" na bramkę zamienił Patryk Kamiński.

W drugiej połowie Ursus nastawił się na defensywę i umiejętnie rozbijał ataki gospodarzy. Sokół dopiął swego w 78. minucie. Jakub Mysiorski dośrodkował w pole karne, a Tomasz Porębski strzałem głową sprawił, że zrobiło się 2:2. Gdy jednak na 3 minuty przez zakończeniem regulaminowego czasu gry Wojciech Bernacik strzelił trzeciego gola dla Ursusa, to wydawało się, że Sokół będzie musiał zaznać goryczy porażki. Drużyna Janusza Bucholca pokazała jednak charakter.

Już w doliczonym czasie gry do wyrównania doprowadził Łukasz Święty, który popisał się świetnym uderzeniem z rzutu wolnego. Faulował Antoni Górecki, który za drugi żółty kartonik wyleciał z boiska. W ostatniej akcji meczu po zamieszaniu w polu karnym zwycięską bramkę strzelił Mysiorski i piłkarze Sokoła podnieśli ręce do góry w geście zwycięstwa.

— Nie było to najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu - powiedział po meczu Janusz Bucholc, trener Sokoła. - Zarówno w pierwszej jak i w drugiej połowie nie mogliśmy złapać rytmu. Mental cechuje ten zespół, wiara w to, że każdy wynik można odwrócić i w tym meczu to pokazaliśmy. Aspekty piłkarskie z modelu jakim gramy nie chciały funkcjonować. Poza tym mieliśmy swoje problemy w tygodniu. Trybuny też nam pomogły, bo był super doping pod koniec meczu. Czuć było energię, że zaraz strzelimy bramkę. Nie można ani na moment zwątpić w ten zespół! — dodaje szkoleniowiec drużyny z Ostródy.

Sokół Ostróda rundę jesienną zakończył na 8. miejscu w tabeli III ligi. Do czwartku podopieczni Janusza Bucholca trenują na własnych obiektach, przechodząc m.in. badania wydolnościowe. Właściwe przygotowania do rundy wiosennej, podobnie jak większość zespołów, piłkarze Sokoła rozpoczną na początku stycznia 2023 roku.

Inne mecze 17. kolejki: ŁKS II Łódź - Olimpia Zambrów 6:0; Legionovia Legionowo - Warta Sieradz 0:1; Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Mławianka Mława 2:0; Unia Skierniewice - Pilica Białobrzegi 4:1; Jagiellonia II Białystok - Legia II Warszawa 2:2; Lechia Tomaszów Mazowiecki - Broń Radom 3:1; Pelikan Łowicz - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:2; Concordia Elbląg - Błonianka Błonie w pierwotnym terminie (19 listopada, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska