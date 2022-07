Sentymentalny powrót do domu. Piotr Łukasik zaprasza na Orlen Beach Volley Tour 2022 w Starych Jabłonkach [zdjęcia]

— Mój tata pochodzi ze Starych Jabłonek, a dom rodzinny zlokalizowany jest 5 minut od boisk. Wystarczyło, że w czasie trwania turniejów otworzyłem okno i już słyszałem, co dzieje się na boisku głównym — przyznał zawodnik w audycji AZS na Fali na antenie Radia UWM FM.

Swoją przygodę z siatkówką w hali rozpoczął w wieku 8 lat. Plażowa odmiana tej dyscypliny była obecna w jego rodzinie.

— Mój brat Adamgrał sporo na plaży i moje pierwsze kroki na piasku były właśnie przy nim. Moja rodzina brała również udział w pierwszych turniejach siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach, czyli mistrzostwach wsi. Raz udało mi się nawet zająć pierwsze miejsce — wspomina siatkarz, który w trakcie przerwy między sezonami PlusLigi zmienił barwy klubowe i przeniósł się z zespołu Ślepsk Malow Suwałki do Cerrad Enea Czarnych Radom.

Początki... Piotr Łukasik (z prawej) z bratem Adamem na piaszczystych boiskach w rodzinnych Starych Jabłonkach. Fot: archiwum zawodnika



Jakie wspomnienia ma siatkarz z turniejami World Tour w Starych Jabłonkach?

— Wtedy na topie była brazylijska para Emanuel/Ricardo. Znakomicie się poruszali, delikatnie skakali na piasku. Podziwianie ich z trybun było samą przyjemnością. Gdy natomiast w 2013 roku odbywały się mistrzostwa świata, cieszyłem się, że c ały świat przyjechał właśnie „do mnie” . Te widoki zrobiły spore wrażenie — mówi Łukasik.

Siatkówka plażowa

wraca do domu

Po ośmiu latach siatkówka plażowa wraca do Starych Jabłonek. Na początku skromnie, bowiem od turnieju eliminacyjnego do mistrzostw Polski – Orlen Beach Volley Tour 2022 .

— Gdy dowiedziałem się o turnieju w mojej rodzinnej miejscowości, to bardzo się ucieszyłem. Chciałem być blisko tego wydarzenia, początkowo nawet jako kibic, aby poczuć wspaniałą atmosferę — podkreśla Łukasik.

Jak przyznaje sam zawodnik, przez pewien czas nie sądził, że weźmie udział w tym turnieju. A to wszystko za sprawą dzikiej karty przyznanej przez organizatorów zawodów. Piotr Łukasik weźmie udział w turnieju w Starych Jabłonkach w parze z dobrze znanym kibicom z hali Mateuszem Czunkiewiczem. Dla Łukasika będzie to zatem sentymentalny powrót do domu — tym razem w roli zawodnika.

— Początkowo chcieliśmy zagrać w jak największej liczbie turniejów w tym sezonie. Sprawy prywatne uniemożliwiają nam jednak zrealizowanie tego planu. Wystąpiliśmy razem w turnieju nocnym w Białymstoku, a naszym kolejnym startem będą właśnie zmagania na Mazurach — kończy Piotr Łukasik.

Jakie atrakcje

czekają na kibiców?

Turnieje siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach to nie tylko rywalizacja pod siatką. O dobrą atmosferę na trybunach stadionu głównego, które będą mogły w tym roku pomieścić 1000 fanów, zadba DJ Ucho. Organizatorzy przygotowali także strefę chillout czy animacji dla najmłodszych, zlokalizowaną na plaży przy stadionie głównym. W niedzielę, na głównym stadionie, wystąpi także gwiazda polskiej muzyki pop – Baranovski.

— Tęskniliśmy wszyscy — kibice, zawodnicy i my w Hotelu Anders — za eventami związanymi z siatkówką plażową. W czasie pandemii podjąłem decyzję, że zrobię, co się da, żeby imprezy siatkarskie wróciły do Starych Jabłonek — mówi Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju.

— Pierwsze rozmowy rozpoczęliśmy już dwa lata temu, a pomysły były różne. Mówiliśmy o World Tourze, o mistrzostwach Europy. Finalnie, po ośmiu latach przerwy, otworzymy nowy rozdział siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach od turnieju eliminacyjnego do Mistrzostw Polski Orlen Beach Volley Tour. Naturalnie nie będzie to jeszcze ta skala atrakcji, którą oferowaliśmy podczas mistrzostw świata czy turniejów Pucharu Świata, ale z pewnością nikt z naszych gości nie będzie się nudził — zaprasza Tomasz Dowgiałło.

Czym jest Orlen Beach

Volley Tour 2022?

Orlen Beach Volley Tour 2022 to nowy cykl turniejów siatkówki plażowej, których inicjatorem jest Polski Związek Piłki Siatkowej. Składa się on z czterech turniejów eliminacyjnych, których zwieńczeniem będzie finał mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Zmagania plażowych siatkarzy i siatkarek rozpoczęły się w miniony weekend w Sulejowie. Kolejnymi przystankami na drodze do medali mistrzostw Polski będą: Stare Jabłonki, Przysucha oraz Kołobrzeg.

Piątek to dzień eliminacji do turnieju głównego. W sobotę i niedzielę zostanie rozegrany turniej główny, z udziałem najlepszych 16 par. Ufundowana przez PZPS pula nagród w każdym z turniejów wynosi po 40 tysięcy złotych – zarówno dla pań, jak i panów.

– Moje największe marzenie, jeśli chodzi o siatkówkę plażową, to zorganizowanie finału mistrzostw Europy, a takiej imprezy jeszcze w Polsce nie było. Powodzenie tych planów zależy od wielu czynników. Obecnie licencja na organizację turnieju Pro Tour Elite jest bardzo droga, dostaliśmy taką propozycję w styczniu tego roku, ale kwoty, jakie trzeba zapłacić za licencję są dla nas nie do zaakceptowania. To pierwszy rok cyklu Pro Tour w nowej formule. Poczekamy, jak to się rozwinie i nie wykluczam, że w przyszłości wrócimy do rozmów. Na pewno chcemy, aby w Starych Jabłonkach gościły ponownie imprezy międzynarodowe – kończy Dowgiałło.

Zapraszamy wszystkich do Starych Jabłonek - Orlen Beach Volley Tour 2022, Hotel Anders, 8-10 lipca 2022 roku. Wstęp wolny.

Mateusz Lewandowski

Marcin Ociepski (z lewej) i Piotr Łukasik w trakcie meczu beach volleya. Fot: archiwum gazety