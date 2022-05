Nowość na sportowej mapie Ostródy! Kolarze z UKS OST zapraszają na treningi

— Klub jest nowością w naszym mieście. Zrodził się z pasji do kolarstwa i z chęci rozwinięcia tej dyscypliny w Ostródzie. Prowadzimy zorganizowane treningi kolarskie w grupach podzielonych na kategorie wiekowe, stopień zaawansowania oraz na uprawianą dyscyplinę kolarstwa: szosowe oraz górskie — mówi Jędrzej Żebrowski, założyciel i trener UKS Ostróda Sport Team.

indywidualne podejście, w naszym klubie trener prowadzi zajęcia dla maksymalnie 5 zawodników jednocześnie — zauważa Żebrowski. — Harmonogram naszych treningów jest dostępny na naszym fanpage'u na facebooku , osoby zainteresowane rozpoczęciem zajęć mogą tam zajrzeć i sprawdzić terminy. W miarę przybywania kolejnych zawodników w naszym rozkładzie pojawi się więcej treningów i będziemy zakładać kolejne grupy treningowe. Cenimy sobie, w naszym klubie trener prowadzi zajęcia dla maksymalnie 5 zawodników jednocześnie — zauważa Żebrowski.

UKS Ostróda Sport Team jest podzielony na trzy sekcje. Szkoleniowa przewidziana jest dla dzieci i młodzieży oraz osoby dorosłe w wieku 6-23 lata. Amatorska – dla ambitnie trenujących i startujących osób, ale traktujących kolarstwo jako hobby. Sekcja Rodzinno–turystyczna stworzona została z myślą o osobach lubiących spędzać czas aktywnie na rowerze, a niekoniecznie liczących pokonane kilometry czy bijących kolejne własne rekordy na pobliskich trasach.

— Warunki do trenowania kolarstwa, zarówno szosowego jak i górskiego, w Ostródzie i okolicach są wręcz perfekcyjne. Mamy piękne lasy, sporo podjazdów, dobre i mało uczęszczane asfalty. Niech Twoje dziecko spróbuje zabawy na dwóch kółkach, aby zobaczy, że warto! Zapraszamy do kontaktu. Na pewno odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie ewentualne wątpliwości. Telefon kontaktowy: 531 039 533 — mówi założyciel ostródzkiego klubu.

Wyścig w Iławie

W weekend 23-24 kwietnia w Iławie ostródzianie rozpoczęli sezon startowy. Były to zawody "Wyścig Pięciu Jezior" inaugurujące tegoroczny sezon Milko Mazury MTB.

— Iława przywitała nas świetną pogodą, super atmosferą i sporą ilością zawodników. W sobotę o 10:00 na zmagania ruszył wyścig młodzików oraz dystans Fun. Zawodniczki i zawodnicy na obu dystansach mieli do pokonania 15 km — tłumaczy Żebrowski.

W wyścigu młodzików startował m.in. Grzegorz Małecki z UKS Ostróda Sport Team. Pięć minut po nich na trasę ruszyło dwoje naszych kolejnych zawodników – Dawid Wójcik oraz Marek Janowski, którzy mierzyli się z dystansem Fun.

O 11:00 odbył się wyścig żaków. Tomasz Janowski oraz Patrycja Żebrowska dzielnie walczyli z dystansem ok. 5 km. 12:30 to start Filipa Stępki, także z Ostródy, który walczył jak lew w wyścigu Wentylów. Dzieci miały do pokonania ok. 2200 metrów, a w tym 5 okrążeń wokół stadionu piłkarskiego.

O 12:45 na trasę ruszył Bystrzak i czarny koń wyścigu – Iga Rawdanowicz. — Iga przez pierwsze kółko prowadziła cały peleton, na kolejnych okrążeniach dała się dogonić tylko dwójce chłopców — relacjonuje trener.

13:05 to ostatni wyścig, czyli Skrzaty. 6–letnia Małgosia Janowska miała do pokonania ok. 600 metrów. Jechała jako lider wśród dziewczynek i gdyby nie mała wywrotka, po której pozbierała się niewyobrażalnie szybko, wygrałaby wyścig.

— Klub powstał dosłownie kilka miesięcy temu, więc oczekiwań na starcie nie było żadnych. Miała być za to świetna zabawa. Jestem, jako trener tych dzieci, bardzo szczęśliwy i dumny, że wzięły udział w tych zawodach. Najbardziej jednak jestem dumny z tego, że przychodzą na treningi i na nich ciężko pracują. Często jeździliśmy w śniegu, wiatr bywał niesprzyjający, a deszcz nie raz zlał nas do suchej nitki. Oni byli i pokonywali kolejne kilometry — zauważa szkoleniowiec.

W niedzielę na starcie pojawili się zawodnicy sekcji amatorskiej UKS OST oraz trener Jędrzej Żebrowski.

— Trasa była nam znana z zeszłego roku, więc zapowiadało się świetne ściganie. Tak też było! — mówi szkoleniowiec.

Wszyscy zawodnicy, w tym także trener UKS OST, rywalizowali na dystansie ok. 38.5 km. Jako pierwszy z ekipy ostródzkiej na mecie zameldował się Adam Gałkowski, zgarniając tym samym pierwsze miejsce w kategorii wiekowej HM4. Następnie zobaczyliśmy na trasie trenera Jędrzeja, który po bardzo długim sprincie dosłownie o błysk flesza przegrał walkę o podium w kategorii wiekowej HM2. 10 sekund po nim na mecie zameldował się Paweł Rawdanowicz, wskakując na ostatni stopień podium w kat. HM4. Po kolejnych kilku minutach wjechał Jędrzej Kordas, zajmując świetne 7 miejsce w bardzo dobrze obstawionej kategorii HM3.

— Klub zanotował wymarzony początek. Zdobyliśmy 4 medale i wskoczyliśmy na świetną 10–tą pozycję w klasyfikacji drużynowej cyklu Milko Mazury MTB — podsumowuje Żebrowski.

Wyniki UKS Ostróda Sport Team

na zawodach MTB Milko Mazury w Iławie:



SOBOTA

Fun:

• Marek Janowski – 9 miejsce wśród mężczyzn

• Dawid Wójcik – 12 miejsce wśród mężczyzn

Młodzik/młodziczka:

• Grzegorz Małecki — 13 miejsce w kat. Open

Żak/Żaczka:

• Patrycja Żebrowska — 6 wśród dziewcząt

• Tomasz Janowski — 19 wśród chłopców

Wentylki:

• Filip Stępka — 16 wśród chłopców

Bystrzaki:

• Iga Rawdanowicz – 3 w kat. Open i 1 wśród dziewcząt

Skrzaty:

Małgorzata Janowska – 2 wśród dziewcząt

NIEDZIELA

Hobby (38.5 km):

• Adam Gałkowski — 4 w Open i 1 w kat. HM4

• Jędrzej Żebrowski — 12 w Open i 4 w kat. HM2

• Paweł Rawdanowicz — 14 w Open i 3 w kat. HM4

• Jędrzej Kordas — 17 w Open i 7 w kat. HM3

Electrofun E-bike Race:

• Marek Janowski był 4 w Open

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl