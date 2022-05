Reprezentacja Polski U-15 zagra w Ostródzie. Na stadionie miejskim zostanie rozegrany międzynarodowy turniej

PIŁKA NOŻNA \\\ Od dzisiaj (wtorek 3 maja) do piątku m.in. w Ostródzie rozgrywany będzie turniej reprezentacji narodowych do lat 15. Na Stadionie Miejskim przy ul. 3 Maja 19a dojdzie do trzech spotkań, w tym także z udziałem młodych Polaków.