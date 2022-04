Sokół chce zapunktować w meczu ze Zniczem. "Wierzę w potencjał moich piłkarzy"

Sokół Ostróda ma za sobą najsłabsze spotkanie w rundzie wiosennej pod wodzą Wojciecha Figurskiego. W zeszłym tygodniu przegrał 0:2 z Wisłą Puławy. Teraz okazją do wygrania pierwszego meczu na wiosnę będzie domowe spotkanie u siebie ze Zniczem Pruszków, początek sobotniego pojedynku o 16.00.

Podopieczni Wojciecha Figurskiego cały czas wierzą, że uda im się utrzymać w II lidze, ale szanse na to są mizerne, więc drużynie Sokoła pozostaje tylko walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i zostawienie po sobie dobrego wrażenia. Kto wie, może dobra postawa piłkarzy zaprocentuje transferem w kolejnym sezonie?

Sokół na wiosnę zdobył raptem jeden punkt, ale za swoją grę jest chwalony, bo chociażby był blisko sprawienia niespodzianki w wyjazdowym meczu ze Stalą Rzeszów. Drużyna Wojciecha Figurskiego czeka na pierwszą wygraną i liczyła na to tydzień temu w Puławach, ale rzeczywistość okazała się brutalna, bo Sokół zagrał najsłabiej na wiosnę i zasłużenie przegrał 0:2.

— Jesteśmy po analizie, wiemy dlaczego słabo zagraliśmy w obronie i co było naszą bolączką w ataku — mówi Figurski. — Do tej pory stwarzaliśmy sporo sytuacji, a w Puławach tego nie było. Chcemy o tym meczu szybko zapomnieć. Jest w nas sportowa złość, żeby jak najszybciej się zrehabilitować. Chcemy zagrać na miarę naszych możliwości. Wiemy, że to wcześniej na zdobycz punktową się nie przekładało, ale mamy też świadomość, że żadnego z tamtych meczów nie powinniśmy przegrać. Zabrakło nam doświadczenia, cwaniactwa, czy też szczęścia — dodaje trener Sokoła.

Najbliższy rywal ostródzian, Znicz Pruszków, w składzie ma kilku doświadczonych piłkarzy z przeszłością nawet reprezentacyjną. Do Ostródy przyjedzie m.in. były gracz Legii Warszawa i francuskiego FC Girondins de Bordeaux, Igor Lewczuk. Kolejnym doświadczonym piłkarzem Znicza jest Mateusz Możdżeń, który z Lechem Poznań zdobywał mistrzostwo Polski.

— Na wiosnę pruszkowianie solidnie się spisują, bo zaczęli od dwóch zwycięstw — docenia rywala Figurski. — Wygrali m.in. 5:0 w Kaliszu i potrafili odrobić straty z 0:2 na 2:2 z Wigrami Suwałki. Doświadczenie jest po stronie gości, my liczymy z kolei na to, że gdzieś naszą fantazją, motoryką i innymi aspektami będziemy to nadrabiać. Chcemy zapunktować, wierzę w potencjał moich piłkarzy — mówi szkoleniowiec drugoligowca.

Sokół będzie musiał sobie radzić w tym meczu bez Dawida Wojtyry, który za czerwoną kartkę w ostatnim spotkaniu będzie pauzował minimum w dwóch kolejnych pojedynkach.

II LIGA PO 25 KOLEJKACH

1. Stal 61 56:24

2. Chojniczanka 51 54:23

3. Ruch 47 39:24

4. Motor 45 41:21

5. Wigry 39 36:30

6. Lech II 39 27:30

7. Garbarnia 37 34:29

8. Olimpia 37 28:24

9. Radunia 35 40:42

10. Znicz 33 33:32

11. Wisła 32 43:42

12. Śląsk II 32 40:41

13. Pogoń 31 33:41

14. Kalisz 30 29:36

15. Hutnik 22 23:37

16. Pogoń 21 25:42

17. Sokół 13 18:51

18. Bełchatów* 15 17:47

• GKS Bełchatów wycofał się z rozgrywek

Emil Marecki