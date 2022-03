"Tego spotkania nie mieliśmy prawa przegrać" — mówi trener Sokoła po porażce z Radunią

PIŁKA NOŻNA \\\ W poprzedniej kolejce Sokół postawił się Stali, przegrywając z liderem II ligi 2:3. No i w sobotę historia się powtórzyła, chociaż ostródzki zespół ponownie zaprezentował się solidnie.

Sokół Ostróda — Radunia Stężyca 2:3 (1:1)

0:1 — Letniowski (30 k), 1:1, 2:1 — Wojtyra (42, 49), 2:2 — Surdykowski (69), 2:3 — Retlewski (89); czerwona kartka: Wojtyra (70)

SOKÓŁ: Kąkolewski - Dymerski, Dzięcioł (90 Żyznowski), Klimek (81 Mazurowski), Turek - Mysiorski, Rogala, Kurowski, Lías (73 Święty; 90 Stępień), Słupski (81 Rugowski) - Wojtyra

Goście wyszli na prowadzenie po kontrowersyjnym rzucie karnym, ale kolejne dwa ciosy zadał Sokół za sprawą wypożyczonego ze Skry Częstochowa Dawida Wojtyry. Najpierw Kamil Kurowski zdecydował się na strzał z 17 metrów, bramkarz odbił piłkę, ale dopadł do niej Wojtyra i doprowadził do remisu. Ten sam zawodnik tuż po rozpoczęciu drugiej połowy podwyższył na 2:1, niestety, radość gospodarzy trwała do 69. min, gdy Radunia odrobiła straty.

Na dodatek chwilę później sędzia ukarał żółtą kartką Wojtyrę za rzekome wymuszenie rzutu karnego i — delikatnie mówiąc — ostentacyjne okazywanie niezadowolenia. A że była to druga żółta kartka dla strzelca obu goli dla Sokoła, więc gospodarze kończyli mecz w osłabieniu. No i tuż przed końcem ekipa ze Stężycy dopięła swego, zdobywając zwycięskiego gola. Porażka mogłaby być większa, bo w ostatniej minucie goście mieli jeszcze rzut karny, ale Dominik Kąkolewski nie dał się pokonać.

— Tego spotkania nie powinniśmy i nie mieliśmy prawa przegrać — stwierdził po meczu trener Sokoła, Wojciech Figurski. — Pierwszy karny dla rywali to był jeden wielki skandal [w polu karnym teatralnie upadł Wojciech Łuczak, były piłkarz Stomilu - przyp. red]. Z kolei przy stanie 2:2 nie odgwizdano ewidentnej jedenastki dla nas. Szkoda, że Dawid Wojtyra wpadł w furię, przez co wyleciał z boiska. Na pewno nie powinien się tak zachować — uważa szkoleniowiec.

W sobotę (26 marca) Sokół zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Puławy, początek meczu o 14.00.

Z INNYCH BOISK:

Olimpia Elbląg — Stal Rzeszów 0:1 (0:0)

0:1 — Marczuk (51)

OLIMPIA: Witan — Piekarski, Czarny, Wenger, Guilherme, Krawczun (79 Winsztal), Bawolik, Czernis (79 Branecki), Sienkiewicz (73 Stanisławski), Kałahur, Kozera (64 Milanowski)

Aż 1500 kibiców, w tym około 200 z Rzeszowa, oglądało sobotni pojedynek. No i nie mieli czego żałować, zwłaszcza sympatycy Stali, bo było to ciekawe i stojące na dobrym poziomie spotkanie.

Goście mogli objąć prowadzenie tuż po pierwszym gwizdku, bowiem po strzale Michalika piłka przeleciała tuż obok słupka. Na tym ataki Stali się nie skończyły, bowiem w 20. min groźnie z 22 m uderzył Sadłocha, ale udaną interwencją popisał się Witan, natomiast przed przerwą minimalnie niecelnie uderzył jeszcze Danielewicz. Olimpia walczyła jak równy z równym, lecz nie miała pomysłu na strzelenie gola.

Niestety, druga połowa zaczęła się fatalnie, gdyż Krawczun omyłkowo zagrał piłkę pod nogi rywala, w efekcie Stal wyprowadziła kontrę. O ile strzał Michalika został jeszcze zatrzymany, o tyle po uderzeniu Marczuka zasłoniętemu Witanowi nie pozostało nic innego, jak tylko wyjąć piłkę z siatki.

W najbliższej kolejce Olimpia pauzuje, bo GKS Bełchatów wycofał się z rozgrywek.

* Inne wyniki 24. kolejki: Wigry Suwałki — Wisła Puławy 2:0 (1:0), KKS 1925 Kalisz — Znicz Pruszków 0:5 (0:3), Pogoń Grodzisk Maz. — Śląsk II Wrocław 2:1 (1:0), Garbarnia Kraków — Hutnik Kraków 0:0, Lech II Poznań — Pogoń Siedlce 0:3 (0:3), GKS Bełchatów — Motor Lublin 0:3 (walkower); poniedziałek: Chojniczanka Chojnice — Ruch Chorzów (18:10, TVP Sport).

PO 24 KOLEJKACH

1. Stal 58 53:23

2. Chojnice* 47 51:21

------------------------------

3. Ruch* 43 37:23

4. Motor 42 39:20

5. Lech II 39 26:28

6. Wigry 38 34:28

------------------------------

7. Radunia 35 39:39

8. Olimpia 34 25:24

9. Garbarnia 34 32:29

10. Śląsk II 32 39:39

11. Znicz 32 31:30

12. Pogoń S. 31 33:39

13. Kalisz 30 29:35

14. Wisła 29 41:42

-------------------------------

15. Pogoń G. 21 25:41

16. Hutnik 19 22:37

17. Sokół 13 18:49

18. Bełchatów** 18 17:44

* mecz mniej

** wycofany z rozgrywek

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński