Godnie pożegnać się z Superligą. Energa-Morliny w cztery dni zagra trzy mecze

Lębork, Suchedniów i Rzeszów to ostatnie kierunki Energi-Morlin Ostróda na mapie Lotto Superligi w sezonie 2021/2022. Ostródzianie, pogodzeni już ze spadkiem do I ligi, w cztery dni rozegrają trzy ostatnie spotkania.

Piątek w Lęborku, niedziela w Suchedniowie i wtorek w Rzeszowie — tak prezentuje się ostatnia faza rozgrywek dla Energi-Morlin w tym sezonie. W pojedynku „spadkowiczów” Energa-Morliny zagra z Pogonią Lębork o 13. miejsce w tabeli, natomiast konfrontacje z Global Pharmą Orlicz 1924 i Fibrain AZS Politechniką będą zwieńczeniem tegorocznej kampanii i rundy „wyjazdowej” w wykonaniu ostródzkiego zespołu.

Zespół z Warmii i Mazur jak dotąd zgromadził sześć punktów. Trzy za zwycięstwo 3:1 we własnej hali z Olimpią-Unią Grudziądz oraz trzy za walkower z Dekorglassem Działdowo (w sportowej rywalizacji było 3:1 dla Dekorglassu). Co ciekawe, mimo 14 porażek, podopieczni trenera Tomasza Krzeszewskiego tylko w trzech meczach (z Pogonią Lębork, Lotto Polski Cukier Gwiazdą Bydgoszcz i Akademią Zamojską Zamość) nie wygrywali przynajmniej jednego pojedynku. Niestety, oprócz spotkań z Grudziądzem i zweryfikowanej jako walkower rywalizacji z Działdowem, nie przynosiło to korzyści punktowej do ligowego zestawienia.

Terminarz trzech ostatnich meczów Energi-Morlin Ostróda w Lotto Superlidze:

piątek, 11 marca, g. 18:00: Poltarex Pogoń Lębork – Energa-Morliny Ostróda

niedziela, 13 marca, g. 16:00: Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów – Energa-Morliny Ostróda

wtorek, 15 marca, g. 18:00: Fibrain AZS Politechnika Rzeszów – Energa-Morliny Ostróda

Wojciech Chrząszcz / ostrodzianka.pl