Pierwsze prace przy budowie tunelu stacji Ostróda [FOTOGALERIA]

Na stacji Ostróda podróżni dostrzec mogą postępy przy budowie konstrukcji przejścia podziemnego. Powstaje pierwszy segment nowego tunelu w miejscu częściowo rozebranego starego peronu nr 2 i peronu nr 3. Roboty prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów przez stację. Nowe przejście o długości ok. 65 metrów będzie wyższe, a dojścia do pociągów dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy. Nowe przejście umożliwi wygodny dostęp na stację z dwóch stron miasta. Nowe perony i tunel zapewnią większy komfort obsługi pasażerów.

Wykonawca zdemontował ok. 8 km starych torów biegnących bliżej ul. 11 Listopada oraz sieć trakcyjną. Wzmacniany jest grunt, na którym budowane będą nowe tory. Układane są kable do urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Realizowane są także roboty przy budowie budynku nowej nastawni. Powstała dolna część obiektu, a teraz budowana jest konstrukcja pierwszego piętra. Wymiana torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy bezpieczeństwo oraz zapewni możliwości sprawnego prowadzenia ruchu na stacji i linii kolejowej w kierunku Olsztyna i Iławy.

Na wjeździe do stacji Ostróda od strony Olsztyna rozpoczęto wzmacnianie konstrukcji kamienno-ceglanego mostu nad rzeką Drwęcą. Zdemontowano jeden tor na obiekcie i balustrady oraz przystąpiono do prac przy wzmocnieniu przyczółków i filarów pierwszej części mostu - pod torem nr 1. Zapewni to dobre parametry obiektu na kolejne lata.

Na stacji Ostróda pasażerowie zyskają oczekiwany standard obsługi. Oba dotychczas funkcjonujące perony zostaną przebudowane i podwyższone, co umożliwi wygodny dostęp do pociągów. Powstanie nowe wygodne dojście na peron nr 2 bezpośrednio z chodnika od strony ul. 11 Listopada, które będzie wyposażone w pochylnię. Czytelne oznakowania ułatwią orientację na stacji. Informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach oraz przez nowe nagłośnienie.

Na zmianach zyskają też cykliści, którzy będą mogli zostawić rowery przy stacji, dzięki zadaszonym stojakom przy ul. Słowackiego i 11 Listopada. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Antypoślizgowa nawierzchnia i funkcjonalne oświetlenie zapewnią bezpieczne poruszanie się po peronach także po zmroku.

Zakończenie inwestycja na stacji Ostróda jest zaplanowane w 2026 roku. Wartość robót, które wykonuje firma TORPOL w ramach Krajowego Planu Odbudowy to 254 mln zł. Nadzór nad realizacją robót prowadzi Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o.