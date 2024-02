Ciała dwóch osób znaleziono w mieszkaniu w Ostródzie. Policja nie wyklucza zabójstwa

"Policjanci zostali poinformowani, że w jednym z mieszkań na terenie miasta znaleziono dwa ciała. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili, że to ciała mężczyzny i kobiety w wieku ok. 50 lat. Teraz policjanci pracują na miejscu. Ślady wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie" - poinformował asp. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Do zdarzenia miało dojść kilka godzin wcześniej. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady i przepytują świadków. Policjanci nie wykluczają żadnej wersji. Motywy i okoliczności ma wyjaśnić śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratorów.

Nieoficjalnie: Ciała miał znaleźć inny członek rodziny, który nie mógł wejść do mieszkania. Na miejsce wezwano służby, które siłowo weszły do mieszkania. W środku znaleziono dwa ciała z ranami kłutymi ciała.

Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie ogłosił alarm w całej podległej mu jednostce policji. Policja nawiązała kontakt z ok. 30-letnią córką małżeństwa. Ma ona złożyć wyjaśnienia, mogące pomóc w ustaleniu przebiegu tragicznych zdarzeń.