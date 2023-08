4 SIATKARSKIE MEDALE NA 4 MOŻLIWE!

Na początek słynne słowa sprzed niemal dwóch i pół wieku. Oto i one: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” - pisał Stanisław Staszic. Tymi słowami z przełomu XVIII i XIX wieku można by skomentować postawę polskich siatkarek i polskich siatkarzy na Uniwersjadzie czyli Akademickich Mistrzostwach Świata. Odbywają się one co dwa lata. Poprzednie były we Włoszech. Tym razem – w Chinach.