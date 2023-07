"Washington Post": Putin był "sparaliżowany" i niezdecydowany podczas buntu Prigożyna

Władimir Putin był "sparaliżowany" i niezdecydowany podczas pierwszych kilkunastu godzin buntu Jewgienija Prigożyna - przekazuje we wtorek "Washington Post", powołując się na zachodnie i ukraińskie źródła wywiadowcze. Dziennik podaje, że Putin wiedział o planowanym buncie na co najmniej dwa dni przed jego wybuchem, lecz nie zrobił nic, by go powstrzymać.